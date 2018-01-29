Нетаньяху назвал "хорошими и обстоятельными" переговоры с Путиным в Москве

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямину Нетаньяху охарактеризовал как хорошие и обстоятельные состоявшиеся в понедельник переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующее заявление глава правительства еврейского государства опубликовал в понедельник в сети Facebook.

"Я провел хорошие и обстоятельные переговоры с президентом России Владимиром Путиным", - написал Нетаньяху. Премьер добавил, что обсуждал с российским лидером "попытки Ирана по созданию военных баз в Сирии" и "намерение Ирана производить в Ливане высокоточное оружие для использования против Государства Израиль". По словам Нетаньяху, он сказал в беседе с Путиным, что "Израиль не приемлет ни одной из этих попыток и будет действовать по мере необходимости".

Израильский премьер сообщил в понедельник израильским журналистам, что "переговоры [с Путиным] были очень откровенными и прямыми, в позитивном значении этого слова, и охватывали множество вопросов". "Я обсуждал с Путиным те же вопросы по Сирии и Ливану, о которых я говорил с [американским] президентом [Дональдом] Трампом, и эти вопросы связаны с безопасностью Израиля". "Ситуация в нашем регионе сложна, и существует потенциальная возможность, что ситуация в Сирия будет стабилизироваться, ситуация в Ливане также стабилизируется, но также возможно, что произойдет обратное", - добавил Нетаньяху, чьи высказывания цитирует в понедельник газета Haaretz.

Премьер указал, что "разделил бы эти вопросы на две группы". "Это вопрос о том, будет ли позволено Ирану закрепиться в Сирии или этот процесс будет остановлен, - указал глава израильского кабмина. - Если он не будет остановлен, мы [Израиль] будем действовать, чтобы остановить его". "Мы также говорили о Ливане, и я сказал, что высокоточное оружие представляет собой серьезную угрозу для Израиля, с которой мы не можем смириться, если нам придется действовать, мы будем действовать", - добавил он.

Президент РФ и глава правительства еврейского государства в понедельник в Москве обсудили двусторонние отношения и осмотрели выставку "Собибор: Победившие смерть". Экспозиция, приуроченная к международному Дню памяти жертв Холокоста, открылась в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Там же после посещения выставки Путин и Нетаньяху провели переговоры, в ходе которых обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке.