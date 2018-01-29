Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.01:
$ 56.29
€ 69.85
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нетаньяху назвал "хорошими и обстоятельными" переговоры с Путиным в Москве

Международная панорама
29 января, 22:48 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 29, января. /ТАСС

Президент РФ и премьер-министр Израиля в понедельник обсудили двусторонние отношения и осмотрели выставку "Собибор: Победившие смерть"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямину Нетаньяху охарактеризовал как хорошие и обстоятельные состоявшиеся в понедельник переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующее заявление глава правительства еврейского государства опубликовал в понедельник в сети Facebook.

Смотрите также
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в резиденции "Бочаров ручей"

Российско-израильские отношения. Досье

"Я провел хорошие и обстоятельные переговоры с президентом России Владимиром Путиным", - написал Нетаньяху. Премьер добавил, что обсуждал с российским лидером "попытки Ирана по созданию военных баз в Сирии" и "намерение Ирана производить в Ливане высокоточное оружие для использования против Государства Израиль". По словам Нетаньяху, он сказал в беседе с Путиным, что "Израиль не приемлет ни одной из этих попыток и будет действовать по мере необходимости".

Израильский премьер сообщил в понедельник израильским журналистам, что "переговоры [с Путиным] были очень откровенными и прямыми, в позитивном значении этого слова, и охватывали множество вопросов". "Я обсуждал с Путиным те же вопросы по Сирии и Ливану, о которых я говорил с [американским] президентом [Дональдом] Трампом, и эти вопросы связаны с безопасностью Израиля". "Ситуация в нашем регионе сложна, и существует потенциальная возможность, что ситуация в Сирия будет стабилизироваться, ситуация в Ливане также стабилизируется, но также возможно, что произойдет обратное", - добавил Нетаньяху, чьи высказывания цитирует в понедельник газета Haaretz.

Премьер указал, что "разделил бы эти вопросы на две группы". "Это вопрос о том, будет ли позволено Ирану закрепиться в Сирии или этот процесс будет остановлен, - указал глава израильского кабмина. - Если он не будет остановлен, мы [Израиль] будем действовать, чтобы остановить его". "Мы также говорили о Ливане, и я сказал, что высокоточное оружие представляет собой серьезную угрозу для Израиля, с которой мы не можем смириться, если нам придется действовать, мы будем действовать", - добавил он.

Президент РФ и глава правительства еврейского государства в понедельник в Москве обсудили двусторонние отношения и осмотрели выставку "Собибор: Победившие смерть". Экспозиция, приуроченная к международному Дню памяти жертв Холокоста, открылась в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Там же после посещения выставки Путин и Нетаньяху провели переговоры, в ходе которых обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Иран Ливан Сирия Россия Израиль
Темы
Кризис в Сирии
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Welcome Home, или Возвращение на родину
2
Госдеп счел перехват истребителем РФ самолета США "пренебрежением международными нормами"
3
Медведев утвердил перечень из 44 госуслуг, которые должны оказывать повсеместно
4
Госдеп: возможные новые санкции против РФ будут введены в отношении партнеров ее ОПК
5
Госдеп: новые санкции США против ОПК РФ могут и не потребоваться
6
Пентагон: российский Су-27 "небезопасно" перехватил самолет США над Черным морем
7
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама