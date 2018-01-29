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Пентагон: российский Су-27 "небезопасно" перехватил самолет США над Черным морем

Международная панорама
29 января, 22:56 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, января. /ТАСС

По данным ведомства, Су-27 якобы приблизился на пять футов и пересек траекторию полета самолета EP-3 Aries

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ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Российский истребитель Су-27 осуществил в понедельник "небезопасный" перехват американского самолета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EP-3 Aries над Черным морем. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба 6-го флота ВМС США.

"29 января 2018 года американский самолет EP-3 Aries, выполнявший полет в международном воздушном пространстве над Черным морем, был перехвачен российским Су-27. Этот перехват был определен как небезопасный в связи с тем, что Су-27 приблизился на пять футов (около 1,5 м) и пересек траекторию полета EP-3, в результате чего EP-3 пришлось пролететь через завихрение от реактивной струи Су-27. Длительность перехвата составляла два часа и 40 минут", - утверждается в заявлении.

"Российские ВС в праве действовать в пределах международного воздушного пространства, однако они должны соблюдать международные стандарты, которые установлены для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов [в небе]. <...> Небезопасные действия увеличивают риск просчетов и столкновений в воздухе", - добавили в ВМС США.

Там также утверждают, что "американский самолет действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал действия" российского воздушного судна.

В свою очередь в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российский истребитель Су-27 с соблюдением всех норм безопасности перехватил над Черным морем американский ЕР-3Е Aries II, двигавшийся к границе РФ. По данным ведомства, 29 января около полудня дежурными средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неопознанная воздушная цель, приближавшаяся к границе воздушного пространства России. Как отметило российское оборонное ведомство, после того, как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета в сторону от границы воздушного пространства РФ, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром.

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