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Йоханнис предупредил членов нового кабинета о недопустимости подрыва независимой юстиции

Международная панорама
29 января, 23:11 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 29, января. /ТАСС
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БУХАРЕСТ, 29 января. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис предупредил, что подрыв независимости правосудия является "красной линией", которую правители страны не должны переходить. Об этом глава государства заявил в понедельник после принесения присяги членами нового правительства Румынии в выступлении, которое транслировалось основными телеканалами страны.

"Есть красная линия, за которую министры и лидеры большинства не имеют права заступать, - сказал он. - Нанесение ущерба независимости правосудия недопустимо!" "Находящаяся у власти коалиция не должна игнорировать сигнал, направляемый сотнями тысяч румын, которые в течение уже года выступают на улице в поддержку правового государства", - добавил он.

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В последние месяцы в Румынии регулярно проходят манифестации протеста против изменения законов в области правосудия, которое провела правящая коалиция в составе Социал-демократической партии (СДП) и Альянса либералов и демократов (АЛДЕ). Манифестанты утверждают, что эти изменения в законах превратят судебные органы в инструмент политической власти, ослабят правовое государство и борьбу с коррупцией.

Йоханнис подверг жесткой критике действия правящей коалиции, которая формирует уже третье правительство за последний год. Глава государства выразил надежду, что после образования этого кабинета "прекратятся правительственные пляски, которые привели в прошлом году к ухудшению социального климата и к настроениям, которые не могут благоприятствовать развитию общества". "Существует большой разрыв между обещаниями, которые партии правящей коалиции дали румынам, и ситуацией, в которой мы находимся с двумя потерпевшими провал правительствами и ускоряющимся распадом всех общественных систем", - сказал он.

В результате общих выборов в декабре 2016 года к власти в Румынии пришла левоцентристская коалиция в составе СДП и АЛДЕ, которые располагают большинством мест в парламенте и формируют кабинет министров. Однако по причине внутрипартийных конфликтов в июне было вынуждено уйти в отставку правительство Сорина Гриндяну, а в январе - правительство Михая Тудосе. В понедельник парламент Румынии выразил доверие третьему кабинету СДП-АЛДЕ во главе с Виорикой Дэнчилэ, который принес присягу в резиденции главы государства, дворце Котрочень в присутствии президента Клауса Йоханниса.

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Персоны
Йоханнис, Клаус Дэнчилэ, Виорика
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