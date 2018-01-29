Анджелина Джоли призвала СБ ООН навестить сирийских беженцев и добиться прекращения войны

ООН, 29 января. /ТАСС/. Американская актриса Анджелина Джоли предложила членам Совета Безопасности ООН посетить лагеря сирийских беженцев на Ближнем Востоке и найти способ положить конец конфликту в ближневосточной республике. Как сообщил в понедельник журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря ООН, голливудская звезда, являющаяся послом доброй воли всемирной организации, дала 28 января пресс-конференцию в лагере беженцев Заатари в Иордании, на которой призвала урегулировать кризис в Сирии с учетом прав граждан страны.

"Мы никогда не должны забывать, что война началась с того, что сирийцы потребовали больших прав. Мир в их стране должен быть основан на этом", - приводит высказывания Джоли официальный сайт Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). По ее словам, мира в Сирии не добиться, если в стране будет царить безнаказанность за нападения на гражданское население, в том числе за пытки и химические атаки.

"Я хочу призвать членов Совета Безопасности приехать в регион, посетить лагеря беженцев и места их проживания в городах и, наконец, найти способ, как применить авторитет ООН и международного сообщества для урегулирования этого конфликта", - сказала актриса.

Она предположила, что конфликт в Сирии не удается остановить "из-за отсутствия заслуживающего доверия политико-дипломатического процесса, основанного на уважении прав человека и международного права". По ее словам, запуск политического процесса в Сирии - "это единственный способ создать условия для возвращения сирийцев в свои дома, прекращения страданий и снижения нагрузки на страны, принимающие беженцев".

По данным УВКБ, за неполные семь лет конфликта беженцами стали почти 5,5 млн сирийцев, еще 6 млн скрываются от насилия на территории страны. Это "крупнейший кризис с беженцами с окончания Второй мировой войны", отмечают во всемирной организации.

Анджелина Джоли была назначена специальным посланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в 2012 году. С тех пор актриса пять раз посещала регион, проводя встречи с беженцами и официальными лицами.