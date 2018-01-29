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Пучдемон считает, что ему не нужно разрешение суда для вступления на пост лидера Каталонии

Международная панорама
29 января, 23:33 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 29, января. /ТАСС

Прокуратура Испании обвиняет политика в бунте, мятеже и растрате после попыток добиться независимости региона

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МАДРИД, 29 января. /ТАСС/. Бежавший в Бельгию Карлес Пучдемон утверждает, что не нуждается в судебном разрешении, чтобы вступить в должность каталонского лидера. Об этом сообщила в понедельник газета El Mundo.

На территории Испании действует ордер на арест политика, которого прокуратура обвиняет в бунте, мятеже и растрате после попыток добиться независимости Каталонии. Председатель парламента региона Роже Торрен выдвинул Пучдемона на пост лидера автономного сообщества, дебаты по его кандидатуре должны состояться в региональной палате 30 января. В субботу Конституционный суд (КС) Испании выступил против того, чтобы экс-глава Каталонии вновь занял данный пост дистанционно. Таким образом, КС настаивает на том, чтобы политик лично явился в парламент региона, предварительно получив разрешение Верховного суда (ВС) страны, который ведет его дело.

В свою очередь Пучдемон направил послание в ВС, в котором утверждает, что может реализовать свои права без необходимости получить "судебное разрешение". Кроме того, парламентская группа политика "Вместе за Каталонию" подала жалобу в КС, в которой просит признать недействительными меры, запрещающие дистанционное вступление в должность Пучдемона.

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Провозглашение независимости Каталонии
Персоны
Пучдемон, Карлес
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