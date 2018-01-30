В парламенте Каталонии пройдут дебаты по кандидатуре Пучдемона на пост лидера региона

МАДРИД, 30 января. /ТАСС/. Каталонский парламент планирует собраться во вторник на заседание, посвященное рассмотрению кандидатуры бежавшего в Бельгию Карлеса Пучдемона на пост главы правительства автономии. Дебаты намечены на 15:00 по местному времени (17:00 мск).

На территории Испании действует ордер на арест Пучдемона. Прокуратура королевства обвиняет его в бунте, мятеже и растрате после попытки добиться независимости Каталонии. Если Пучдемон вернется в Испанию, его могут задержать.

Сторонники политика предлагали, чтобы процедура его вступления в должность главы автономного правительства была реализована дистанционно либо через представителя. С такой постановкой вопроса не согласны Мадрид и Конституционный суд (КС) страны.

Вердикт КС

26 января Совет министров Испании одобрил решение обжаловать в КС выдвижение Пучдемона на пост каталонского лидера. Как отметила заместитель председателя правительства, министр территориального управления королевства Сорайя Саенс де Сантамария, наличие ордера на арест мешает бывшему лидеру Каталонии быть утвержденным на должность председателя регионального правительства.

Изучив жалобу Мадрида, КС выступил против того, чтобы кандидат занял пост главы правительства автономии дистанционно. Орган постановил, что Пучдемон должен лично явился в парламент региона, предварительно получив разрешение Верховного суда страны, который ведет его дело.

С этим не согласился сам бежавший в Брюссель политик. Он обратился к председателю парламента Каталонии Роже Торрену с призывом принять необходимые меры и гарантировать соблюдение прав как региональной палаты, так и каждого депутата. В послании Пучдемон утверждал, что может посетить дебаты и голосование, а, согласно уставу Каталонии и регламенту парламента, он якобы пользуется иммунитетом, что препятствует его задержанию, если речь не идет "о явном преступлении".

Как ранее отмечал Торрен, Пучдемон "отвечает всем требованиям закона, чтобы быть кандидатом" на пост регионального лидера. "Моя задача состоит в том, чтобы выслушать все парламентские силы и предложить имя кандидата, который отвечает всем условиям и имеет достаточную парламентскую поддержку", - добавил спикер каталонской палаты.

Торрен не стал уточнять, готов ли он пойти против судебного решения и позволить проведение дебатов и голосования по кандидатуре будущего регионального лидера без физического присутствия самого претендента. Нельзя отбрасывать вероятность, что спикер палаты все-таки перенесет дату заседания либо отменит его.

До сих пор Пучдемон не мог однозначно сказать, готов ли он явиться в парламент, учитывая риск его задержания на территории Испании. Как сторонники политика, так и он сам заверяли, что нельзя исключать никаких вариантов. Центральное правительство страны уже предупреждало, что обжалует в суде любые нарушения процедуры утверждения нового регионального лидера.

Неожиданное возвращение

Как заявил министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо, ведомство работает над тем, чтобы не допустить неожиданного возвращения Пучдемона из Бельгии. "Мы прилагаем усилия, чтобы этого не могло произойти, но, без сомнения, мы очень обеспокоены", - сказал глава МВД.

"Мы постараемся, чтобы он [Пучдемон] не смог попасть [в Каталонию] даже в багажнике автомобиля", - заверил глава МВД. По его словам, власти также следят за тем, чтобы бывший лидер автономии не проник на территорию страны на судне, вертолете или небольшом самолете.

Ранее национальная полиция королевства проверила систему сточных труб на территории, где расположено здание парламента Каталонии, в преддверии заседания палаты. Стражи порядка провели инспекцию канализации в парке Сьютаделья в Барселоне, где находится парламент автономной области. Так сотрудники правоохранительных органов пытаются удостовериться, что никому не удастся попасть в парламент подобным образом либо разместить там потенциально опасное устройство. Кроме того, национальная полиция усилила присутствие своих сотрудников в районе, где расположена палата, а также на стратегически важных точках, например на границах.

Избрание регионального лидера

Согласно законодательству, дебаты по кандидатуре главы автономии должны пройти в течение десяти рабочих дней после учредительного заседания каталонского парламента, которое состоялось 17 января. В ходе дебатов претендент на пост главы Каталонии представляет свою программу и просит доверия у 135-местного парламента. Также могут высказаться представители других политических сил.

По итогам дебатов проходит голосование, на котором кандидату нужно заручиться поддержкой абсолютного большинства депутатов (то есть не менее 68 законодателей). Если этого не происходит, через два дня в парламенте вновь устраиваются дебаты и голосование, однако в данном случае претенденту достаточно уже поддержки простого большинства.

Если не удается избрать регионального главу, начинается новый период политических консультаций, чтобы либо еще раз попытаться утвердить предложенного кандидата, либо выдвинуть другого. У парламента Каталонии есть два месяца на избрание нового лидера. В противном случае палата автоматически будет распущена, назначат внеочередные выборы.

Итоги выборов

По итогам выборов больше всех кресел в парламенте Каталонии досталось центристской партии "Граждане" (36 мандатов), которая поддерживает единство Испании. За ней следует коалиция "Вместе за Каталонию" Пучдемона с 34 мандатами. Партия "Левые республиканцы Каталонии" заключенного под стражу экс-замглавы автономии Ориола Жункераса получила 32 кресла.

Региональные социалисты довольствовались 17 мандатами, коалиции "Каталония, сообща мы можем" досталось 8 мест. Народная партия Каталонии - филиал правящей в Испании Народной партии Рахоя - и крайне левая политическая сила "Кандидаты за народное единство" получили по 4 кресла.

Несмотря на то что по числу голосов и мандатов в парламенте первое место на выборах заняла партия "Граждане", это не гарантировало ей победу: в общей сложности трем политическим силам, выступающим за разрыв с Испанией, досталось 70 кресел. Именно с помощью их поддержки Пучдемон рассчитывает снова занять пост каталонского лидера.