Глава МИД Италии отправляется на Украину и в РФ в качестве председателя ОБСЕ

РИМ, 30 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано отправляется в первую миссию в качестве председателя ОБСЕ на Украину и в РФ. По данным пресс-службы дипломатического ведомства республики, во вторник Альфано встретится со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.

Как указывается в программе визита, в консультациях примут участие специальный представитель председателя ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик, а также глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан и глава Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов Марсель Песко. Кроме того Альфано встретится с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом и выступит на итало-украинском бизнес-форуме.

Миссия по линии ОБСЕ

Как подчеркивают в итальянском МИД, поездка министра организована в рамках председательства Италии в ОБСЕ, которое перешло к стране с 1 января этого года. Рим со всей ответственностью относится к возложенной на него обязанности и охарактеризовал программу своего председательства тремя словами: "диалог, осознанность, ответственность". Как ранее заявлял Альфано, в том числе официально открывая председательство в штаб-квартире ОБСЕ в Вене 11 января, разрешение региональных конфликтов, и главным образом - на Украине, остается главным приоритетом. Собственно, уже тогда Альфано объявил о подготовке миссии, неслучайно избрав маршрут Киев-Москва.

Если раньше, в 2014-2015 годах заезд в украинскую столицу был обязателен для всех представителей руководства европейских государств, посещающих Москву, то теперь последовательность Киев - Москва вполне логична и оправданна, а также свидетельствует о серьезном подходе Рима к поиску решений украинского кризиса и стремлении подчеркнуть роль в этом процессе ОБСЕ.

Кроме того, как отметили в пресс-службе МИД, Альфано объявит в Киеве о пакете гуманитарной помощи Италии затронутым кризисом регионам восточной Украины со стороны международных благотворительных организаций. Всего Италия выделяет два миллиона евро на финансирование соответствующих программ ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программы (ВВП) и Международного комитета Красного креста.

Климкин ранее сообщал, что итальянский коллега посетит Донбасс, однако в МИД Италии официально такую информацию не подтвердили. Хотя из дипломатических кругов стало известно, что "интерес к посещению региона есть" и возможность такой поездки рассматривалась. Тем более, что предшественники итальянца - бывшие министры иностранных дел Германии и Австрии Франк-Вальтер Штайнмайер и Себастьян Курц в рамках председательства ОБСЕ ездили на восток Украины. Организация направила туда миссию наблюдателей.

Визит в РФ

1 февраля Альфано, как сообщает пресс-служба, переедет в Москву, где запланирована встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Если на Украину Альфано приезжает впервые, то в Москве он уже неоднократно бывал за год с небольшим пребывания в должности главы итальянской дипломатии. Последний раз Альфано участвовал в ноябре прошлого года в Москве в очередном заседании Российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству, в котором сопредседательствует вместе с заместителем председателя правительства РФ Аркадием Дворковичем. С Лавровым итальянский министр в последний раз виделся в начале декабря в Риме, где глава МИД РФ принимал участие в международной конференции "Средиземноморские диалоги".

Как уточняют в российском МИД, планы работы ОБСЕ будут одним из пунктов переговоров.