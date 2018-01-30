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Постпред США предложила членам Совбеза ООН вместе выступить против Башара Асада

Международная панорама
30 января, 1:31 UTC+3 ООН ООН 30, января. /ТАСС

Никки Хейли считает, что арабской республике необходимы новая конституция, а также проведение президентских и парламентских выборов под контролем международного сообщества

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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли

© AP Photo/Cliff Owen

ООН, 30 января. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала в понедельник Совет Безопасности всемирной организации вместе выступить против правительства президента Сирии Башара Асада, которого она обвинила в преступлениях против собственного народа. С таким заявлением дипломат выступила после посещения выставки в Вашингтоне, посвященной Сирии.

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Фото ИТАР-ТАСС/EPA/SHAAM NEWS NETWORK

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"Мы должны всегда помнить жертв геноцида и чтить их память, и мы должны противостоять жестокости в наши дни. К сожалению, произвольные задержания, пытки и насильственные исчезновения - это лишь некоторые из многих зверств, которые совершает жестокий режим Асада против своего собственного народа. Международное сообщество, и в особенности Совет Безопасности, должны занять позицию против режима и задействовать все доступные средства, чтобы помочь сирийскому народу", - приводятся слова Хейли в сообщении постпредства США.

В нем подчеркнули, что Соединенные Штаты хотят построения "стабильной, единой и независимой Сирии" посредством принятия новой конституции и организации "свободных и справедливых президентских и парламентских выборов под контролем ООН".

Как сообщили в американской дипмиссии, Хейли в понедельник сопровождала делегацию Совбеза ООН в ходе поездки в Вашингтон. Программа визита включала рабочий обед с президентом США Дональдом Трампом и посещение Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне. "Совет Безопасности почтил память жертв Холокоста и ознакомился с деятельностью музея по изучению геноцида и предотвращения бесчинств", - говорится в пресс-релизе постпредства. В нем отметили, что для членов Совбеза организовали экскурсию по выставке, посвященной "произвольным задержаниям и пыткам" в Сирии, которым с начала конфликта в 2011 году подверглись "более 100 тыс." жителей страны.

Согласно фотографиям, распространенным постпредством, в поездке приняли участие постпреды ряда стран - членов СБ ООН, в том числе России, Великобритании, Казахстана, Нидерландов, Франции и Швеции.

В ходе визита в Вашингтон членов Совбеза также ознакомили с вооружением и оборудованием якобы иранского происхождения, изъятым у йеменских мятежников. Американская сторона пытается представить это в качестве доказательства нарушений Тегераном международных обязательств.

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Персоны
Хейли, Никки Трамп, Дональд
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