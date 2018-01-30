Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.01:
$ 56.29
€ 69.85
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Администрация США провела секретный брифинг для Конгресса по санкциям против РФ

Международная панорама
30 января, 1:52 дата обновления: 30 января, 2:53 UTC+3

Источник агенства сообщил, что речь шла о мерах, которые принимаются с целью отговорить третьи страны от работы с российским оборонно-промышленным комплексом

Поделиться
Материал из 1 страницы
Здание Конгресса США

Здание Конгресса США

© AP Photo/Jose Luis Magana

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Администрация США провела для Конгресса засекреченный брифинг по вопросам введения санкций в отношении России. Об этом говорится в заявлении старшего демократа сенатского комитета по иностранным делам Бена Кардина.

Смотрите также
Здание министерства финансов США

Санкции США в отношении России. Досье

"Администрация провела засекреченный брифинг сегодня по американским дипломатическим усилиям, предпринимаемым на данный момент", - сказал он. Законодатель напомнил, что согласно действующему американскому законодательству Вашингтон обязан ввести санкции против тех лиц, "которые осуществляют значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным секторами", если только эти лица не пойдут на "существенное сокращение" объемов сделок.

"Я не буду обсуждать засекреченное содержание этих обсуждений, - продолжил Кардин, имея виду состоявшийся брифинг. - Но я сконцентрирован на этих санкциях и продолжу пристально следить за этим, чтобы добиться снижения возможности российского правительства вести эту торговлю".

"США должны быть готовы ввести эти санкции в случае очевидного нарушения закона. Администрация не должна прекращать эти усилия и я ожидаю частого и регулярного диалога по этому вопросу", - заключил Кардин.

Ранее ожидалось, что в понедельник власти США объявят о введении санкций в отношении тех лиц и компаний, которые являются крупными клиентами российского военно-промышленного комплекса. Кроме того, минфин США должен был представить Конгрессу "кремлевский доклад" - список должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей с анализом их связей с российскими властями. В него также должны быть включены компании с государственным участием. Предполагается, что эти материалы в дальнейшем могут быть использованы при выработке американской стороной дальнейших мер, направленных в отношении РФ.

В свою очередь информированный источник ТАСС в аппарате сенатского комитета по иностранным делам сообщил корреспонденту агентству, что представители администрации США в понедельник проинформировали Конгресс о мерах, которые она принимает с целью отговорить третьи страны от работы с российским оборонно-промышленным комплексом, при этом неизвестно, шла ли речь о санкциях.

"Да, это верно", - ответил он на вопрос о содержании засекреченного брифинга, который был проведен в понедельник для законодателей. "Сегодня они должны были проинформировать Конгресс, и они это сделали", - добавил он.

Смотрите также

Посол США в России призвал двигаться вперед в развитии отношений, несмотря на санкции

Глава ВЭБ предложил относиться к санкциям США "как к дождю" и продолжать работать

Дворкович считает новые санкции со стороны США безосновательными

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Welcome Home, или Возвращение на родину
2
Госдеп счел перехват истребителем РФ самолета США "пренебрежением международными нормами"
3
Медведев утвердил перечень из 44 госуслуг, которые должны оказывать повсеместно
4
Госдеп: возможные новые санкции против РФ будут введены в отношении партнеров ее ОПК
5
Госдеп: новые санкции США против ОПК РФ могут и не потребоваться
6
Пентагон: российский Су-27 "небезопасно" перехватил самолет США над Черным морем
7
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама