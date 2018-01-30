Администрация США провела секретный брифинг для Конгресса по санкциям против РФ

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Администрация США провела для Конгресса засекреченный брифинг по вопросам введения санкций в отношении России. Об этом говорится в заявлении старшего демократа сенатского комитета по иностранным делам Бена Кардина.

"Администрация провела засекреченный брифинг сегодня по американским дипломатическим усилиям, предпринимаемым на данный момент", - сказал он. Законодатель напомнил, что согласно действующему американскому законодательству Вашингтон обязан ввести санкции против тех лиц, "которые осуществляют значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным секторами", если только эти лица не пойдут на "существенное сокращение" объемов сделок.

"Я не буду обсуждать засекреченное содержание этих обсуждений, - продолжил Кардин, имея виду состоявшийся брифинг. - Но я сконцентрирован на этих санкциях и продолжу пристально следить за этим, чтобы добиться снижения возможности российского правительства вести эту торговлю".

"США должны быть готовы ввести эти санкции в случае очевидного нарушения закона. Администрация не должна прекращать эти усилия и я ожидаю частого и регулярного диалога по этому вопросу", - заключил Кардин.

Ранее ожидалось, что в понедельник власти США объявят о введении санкций в отношении тех лиц и компаний, которые являются крупными клиентами российского военно-промышленного комплекса. Кроме того, минфин США должен был представить Конгрессу "кремлевский доклад" - список должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей с анализом их связей с российскими властями. В него также должны быть включены компании с государственным участием. Предполагается, что эти материалы в дальнейшем могут быть использованы при выработке американской стороной дальнейших мер, направленных в отношении РФ.

В свою очередь информированный источник ТАСС в аппарате сенатского комитета по иностранным делам сообщил корреспонденту агентству, что представители администрации США в понедельник проинформировали Конгресс о мерах, которые она принимает с целью отговорить третьи страны от работы с российским оборонно-промышленным комплексом, при этом неизвестно, шла ли речь о санкциях.

"Да, это верно", - ответил он на вопрос о содержании засекреченного брифинга, который был проведен в понедельник для законодателей. "Сегодня они должны были проинформировать Конгресс, и они это сделали", - добавил он.