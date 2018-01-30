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В партии Мадуро считают, что венесуэльская оппозиция подчиняется указаниям из-за рубежа

Международная панорама
30 января, 2:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

По мнению зампреда Единой социалистической партии страны, участие оппозиционеров в выборах зависит "от одного телефонного звонка"

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ТАСС, 30 января. Политические силы, представляющие оппозицию в Венесуэле, могут не принять участия в предстоящих президентских выборах, если получат соответствующие указания из-за рубежа. Такое мнение высказал в понедельник заместитель председателя Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) Дьосдадо Кабельо.

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"Они (оппозиционеры) не хозяева сами себе, они могут говорить, что проведут праймериз, придут к соглашению, что будут участвовать [в выборах], но они зависят от одного телефонного звонка", - цитирует Кабельо сайт телеканала Globovision. Ранее в этом месяце аналогичное мнение высказал президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, обвинивший своих политических оппонентов в подчинении Колумбии, Испании и США.

В минувший вторник Конституционная ассамблея Венесуэлы постановила, что голосование должно пройти до 30 апреля текущего года. Ранее предполагалось, что выборы будут организованы в конце второго полугодия. Мадуро подтвердил, что примет в них участие как "кандидат от рабочего класса".

На состоявшихся 10 декабря 2017 года выборах представители ЕСПВ, которую возглавляет Мадуро, победили почти в 300 из 335 муниципалитетов страны. На губернаторских выборах в октябре социалисты обошли соперников в 18 регионах из 23, а позднее победили на повторном голосовании в штате Сулия.

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