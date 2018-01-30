Госдеп: новые санкции США против ОПК РФ могут и не потребоваться

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Администрация США считает, что введение новых односторонних санкций в отношении российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) может и не потребоваться. Об этом говорится в переданном в представительство ТАСС в Вашингтоне заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Сегодня мы проинформировали Конгресс [США], что это законодательство (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", CAATSA - прим. ТАСС) и его имплементация сдерживают российские военные продажи. Мы считаем, что иностранные правительства после вступления в силу закона CAATSA отказывались от планировавшихся или анонсировавшихся закупок у России военной техники на несколько миллиардов долларов", - отметила Науэрт.

"С учетом продолжительных графиков, обычно связанных с крупными оружейными сделками, результаты этих усилий только начинают проявляться, - заявила глава пресс-службы Госдепартамента. - С этой точки зрения, если закон работает, то введение санкций в отношении конкретных организаций или отдельных лиц может не потребоваться, поскольку законодательство в действительности служит средством сдерживания".

"Дальнейшие детали [на этот счет] содержатся в засекреченном докладе, который мы передали Конгрессу [США]", - уточнила Науэрт, не вдаваясь в подробности.

В пресс-службе Госдепартамента корреспонденту ТАСС заявили, что исполнительная ветвь власти США использует CAATSA таким образом, "как и намеревался Конгресс, чтобы оказать нажим" на Москву и снять обеспокоенность Вашингтона по поводу якобы имеющей место "агрессии на Украине, вмешательства во внутренние дела других государств и нарушений прав человека" со стороны России. "Иностранные правительства и организации частного сектора были предупреждены как в публичном, так и в частном порядке, в том числе на высшем уровне в Госдепартаменте и другими должностными лицами американского правительства, когда это было уместно, насчет того, что существенные транзакции с включенными в [черный] список российскими структурами приведет к применению [американских] санкций", - подтвердили в пресс-службе.

О законе

CAATSA был подписан в августе прошлого года президентом Дональдом Трампом. Этот закон предусматривает ужесточение односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР и предостерегает американские и иностранные компании от заключения соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами из "оборонного и разведывательного секторов".

Меры против ОПК

Статья 231 закона гласит, что через 180 дней после его вступления в силу, то есть к 29 января, президент США должен "ввести пять и более санкций" в отношении тех, кто, как установил глава государства, участвует в крупных сделках или иных значительных финансовых операциях "с лицами, входящими в оборонный и разведывательный сектор правительства России или действующими от их имени, в том числе с Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России и ФСБ".

В рамках применения данной статьи в октябре прошлого года Госдепартамент направил в Конгресс список организаций и ведомств России, сотрудничество с которыми для третьих лиц в перспективе может грозить санкциями. При этом ряд обозначенных в этом "контрольном списке" структур уже давно внесен в черные списки американского министерства финансов США. Среди таких фирм и ведомств оказались, в частности, "Алмаз-Антей", Ижевский механический завод, концерн "Калашников", "Рособоронэкспорт", "Уралвагонзавод", корпорации "МиГ", "Сухой", Главное управление Генштаба ВС, ФСБ и СВР.

Перечень санкций, которые теперь обязан применить Трамп, прописан в отдельной статье закона. Всего его авторы разработали 12 вариантов ограничительных мер. К примеру, те, кто работают с перечисленными выше российскими структурами, рискуют потерять доступ к американскому рынку и право на въезд в США.

Потенциально под эти карательные меры попадают в том числе зарубежные союзники и партнеры США.