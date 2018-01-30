Госдеп: возможные новые санкции против РФ будут введены в отношении партнеров ее ОПК

ВАШИНГТОН, 30 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Новые санкции, направленные против России, в случае их введения, коснутся партнеров оборонно-промышленного комплекса РФ и ее разведслужб. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента.

"Начиная с сегодняшнего дня Госдепартамент может начать введение санкций в рамках раздела 231 закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) за значительные транзакции с российскими предприятиями военно-промышленного комплекса и разведслужбами. <...> Когда и если мы объявим о новых санкциях, мы это сделаем. Если они будут введены, то они будут преимущественно касаться нероссийских организаций, вовлеченных в значительные транзакции с российскими предприятиями военно-промышленного комплекса и разведслужбами", - сообщил он.

По словам этого дипломата, Госдепартамент и министерство финансов "напрямую взаимодействуют с профильными комитетами Конгресса для реализации закона [CAATSA]". "Сегодня мы проводим для членов [Конгресса] и другого персонала брифинги для введения в курс дела", - сказал он. Детали этих встреч представитель внешнеполитического ведомства раскрыть отказался.

Он при этом обратил внимание на то, что "программа санкций против России будет продолжена до тех пор, пока она не остановит <...> те провокационные и дестабилизирующие действия, которые привели к [утверждению упомянутого] закона".