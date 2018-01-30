Замглавы МИД РФ и Японии проведут встречу в Токио 6 февраля

ТОКИО, 30 января. /ТАСС/. Заместители министров иностранных дел России и Японии проведут очередной раунд консультаций по вопросам отношений двух стран в Токио 6 февраля. Об этом во вторник заявил на пресс-конференции глава японского МИД Таро Коно.

"Встреча замглав МИД Японии и РФ состоится 6 февраля в Токио", - сказал он. "Мы надеемся, что это будут конструктивные переговоры в преддверии визита премьер-министра [Японии Синдзо] Абэ в Москву в мае и ожидающейся перед этим встречи глав МИД [двух стран]", - добавил Коно.

Как ожидается в консультациях примут участие замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и его японский коллега Такэо Мори. Одной из основных тем для обсуждения должны стать вопросы организации совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Последний раз встреча на таком уровне проходила в августе прошлого года в Москве.

РФ и Япония поддерживают в последние годы интенсивный диалог на всех уровнях, включая регулярные встречи лидеров двух стран. Основой для развития экономического сотрудничества между Россией и Японией план из восьми пунктов, предложенный японским премьером в мае 2016 года. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, а также в области гуманитарных обменов. Россия и Япония ведут также консультации по выработке конкретных проектов хозяйственного сотрудничества на южной части Курил.