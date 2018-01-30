Экс-стратег Трампа Бэннон даст показания в нижней палате Конгресса США на этой неделе

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Бывший политический стратег президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон вскоре вновь встретится с членами спецкомитета Палаты представителей Конгресса, проводящего расследование утверждений о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

Она ссылается на слова старшего демократа данного спецкомитета Адама Шиффа. По его словам, Бэннон выступит перед законодателями в закрытом режиме в ближайшую среду. При этом Шифф указал, что пока неясно, даст ли повторно показания бывший менеджер предвыборной кампании Трампа Кори Левандовски, который ранее также выступал в спецкомитете нижней палаты по так называемому российскому делу.

Бэннон две недели назад уже посетил спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса. Тогда он отказался отвечать на многие вопросы о периоде приема дел у предыдущей администрации Барака Обамы и работы в Белом доме, сославшись на инструкции, полученные от нынешней администрации. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс позже подтвердила, что, согласно установленным правилам, Конгресс сначала должен согласовывать такие вопросы с Белым домом.

Газета The New York Times ранее сообщала, что спецпрокурор США Роберт Мюллер также вызвал бывшего политстратега Белого дома для дачи показаний перед большим жюри присяжных в рамках расследования якобы имевшего места сговора между командой Трампа и Москвой.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, аппарат спецпрокурора Мюллера, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.