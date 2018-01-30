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Переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы продолжатся в Санто-Доминго во вторник

Международная панорама
30 января, 4:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

Сообщается, что встреча проходит за закрытыми дверями в здании внешнеполитического ведомства Доминиканской Республики

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ТАСС, 30 января. Переговоры об урегулировании политического кризиса в Венесуэле, проходящие в Санто-Доминго, продолжатся во вторник. Об этом сообщил в понедельник представитель правительства Доминиканской Республики Роберто Родригес Марчена.

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"Правительство и оппозиция Венесуэлы договорились продолжить диалог в понедельник в 09:00 (16:00 мск)", - сообщил Родригес Марчена на краткой пресс-конференции, которую транслировал телеканал teleSUR. При этом никаких подробностей о ходе переговоров он не привел.

Очередной раунд переговоров начался в Санто-Доминго в понедельник. Встреча проходит за закрытыми дверями в здании внешнеполитического ведомства Доминиканской Республики.

Каракас на встрече представляют министр связи и информации Хорхе Родригес и председатель Конституционной ассамблеи Дельси Родригес, его сестра. Делегацию оппозиции возглавляет депутат Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хулио Борхес. Партия "Народная воля", которую возглавляет находящийся под домашним арестом оппозиционер Леопольдо Лопес, приняла решение не ехать в Санто-Доминго.

В качестве посредников в переговорах участвуют бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро и президент Доминиканской Республики Данило Медина, а также представители Чили, Боливии и Никарагуа.

В воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти страны готовы к заключению соглашения с оппозицией.

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