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WSJ: потери США в Афганистане выросли за год на треть

Международная панорама
30 января, 4:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, января. /ТАСС

Согласно докладу, оказавшемуся в распоряжении газеты, 14 военнослужащих погибли, 127 получили ранения

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НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Боевые потери США в Афганистане выросли примерно на треть за 12 месяцев в связи с увеличением интенсивности американских военных операций. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в газете The Wall Street Journal.

Ее журналисты ознакомились с докладом, предоставленным в Конгресс США администрацией американского президента Дональда Трампа. Как следует из документа, в течение 12 месяцев по ноябрь 2017 года включительно потери США в Афганистане составили 141 человек: 14 военнослужащих были убиты в боях, а 127 получили ранения.

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Как отмечает издание, этот суммарный показатель вырос на 35% по сравнению с предыдущим отчетным периодом, завершившимся в ноябре 2016 года. Главной причиной роста потерь, по оценкам газеты, является наращивание интенсивности операций, которые проводят США в Афганистане. Как отмечается в публикации, Вашингтону пока так и не удалось существенно улучшить ситуацию в сфере безопасности в стране.

США воюют в Афганистане с октября 2001 года, что обошлось, по оценкам Пентагона, уже примерно в $680 млрд. В ходе этой кампании погибли 2,35 тыс. американских военнослужащих, еще свыше 20 тыс. получили ранения.

В августе прошлого года Трамп объявил о планах увеличения американского присутствия в стране с 11 до 15 тыс. военнослужащих. Как сообщила 11 января The Wall Street Journal, Вашингтон планирует перебросить в Афганистан дополнительную военную технику, в том числе беспилотники, а также направить в эту страну примерно тысячу военных советников.

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