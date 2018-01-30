WSJ: потери США в Афганистане выросли за год на треть

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Боевые потери США в Афганистане выросли примерно на треть за 12 месяцев в связи с увеличением интенсивности американских военных операций. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в газете The Wall Street Journal.

Ее журналисты ознакомились с докладом, предоставленным в Конгресс США администрацией американского президента Дональда Трампа. Как следует из документа, в течение 12 месяцев по ноябрь 2017 года включительно потери США в Афганистане составили 141 человек: 14 военнослужащих были убиты в боях, а 127 получили ранения.

Как отмечает издание, этот суммарный показатель вырос на 35% по сравнению с предыдущим отчетным периодом, завершившимся в ноябре 2016 года. Главной причиной роста потерь, по оценкам газеты, является наращивание интенсивности операций, которые проводят США в Афганистане. Как отмечается в публикации, Вашингтону пока так и не удалось существенно улучшить ситуацию в сфере безопасности в стране.

США воюют в Афганистане с октября 2001 года, что обошлось, по оценкам Пентагона, уже примерно в $680 млрд. В ходе этой кампании погибли 2,35 тыс. американских военнослужащих, еще свыше 20 тыс. получили ранения.

В августе прошлого года Трамп объявил о планах увеличения американского присутствия в стране с 11 до 15 тыс. военнослужащих. Как сообщила 11 января The Wall Street Journal, Вашингтон планирует перебросить в Афганистан дополнительную военную технику, в том числе беспилотники, а также направить в эту страну примерно тысячу военных советников.