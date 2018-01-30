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Госдеп счел перехват истребителем РФ самолета США "пренебрежением международными нормами"

Международная панорама
30 января, 5:17 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 30, января. /ТАСС

В американском внешнеполитическом ведомстве призвали РФ прекратить "небезопасные действия", создающие угрозы летному составу обеих сторон

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Истребитель Су-27

Истребитель Су-27

© Александр Рюмин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. США считают, что перехват российским истребителем Су-27 американского самолета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EP-3 Aries над Черным морем является "примером пренебрежения Россией международных норм и соглашений". Соответствующая позиция содержится в распространенном в понедельник заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

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"Это последний по времени пример российский военной деятельности, пренебрегающей международными нормами и соглашениями. Мы призываем Россию прекратить эти небезопасные действия, которые увеличивают риск просчетов, создания угроз летному составу обеих сторон, а также столкновений в воздухе", - отмечается в документе.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российский истребитель Су-27 с соблюдением всех норм безопасности перехватил над Черным морем американский ЕР-3Е "Aries II", двигавшийся к границе РФ. По данным ведомства, 29 января около полудня дежурными средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неопознанная воздушная цель, приближавшаяся к границе воздушного пространства России. Как отметило российское оборонное ведомство, после того, как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета в сторону от границы воздушного пространства РФ, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром.

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