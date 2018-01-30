Госуправление кинематографии КНР предложило России укрепить связи между СМИ на базе ШОС

ПЕКИН, 30 января. /ТАСС/. Китай и Россия могут добиться еще более плодотворных успехов по линии сотрудничества между СМИ двух стран при совместной активизации усилий по созданию особого механизма взаимодействия на платформе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявила во вторник глава департамента международных связей Государственного управления по делам радиовещания, кинематографии и телевидения КНР Ма Ли.

"При содействии лидеров двух стран мы провели два года перекрестного сотрудничества в сфере СМИ, результаты которого вызвали одобрение со стороны высшего руководства Китая и РФ. И, несмотря на то, что в 2018 году СМИ не обозначены в качестве главной темы китайско-российских отношений, их роль стала гораздо более значимой, чем прежде, - отметила она во время беседы с послом России в Пекине Андреем Денисовым. - В июне состоится саммит ШОС, <…> надеюсь, что на платформе этой организации будет создан особый механизм сотрудничества СМИ".

Глава департамента добавила, что подобная идея уже озвучена представителям государств - членов объединения, и для ее реализации "все заинтересованные стороны должны активизировать совместные усилия". "Это позволит еще больше укрепить дух ШОС", - подчеркнула Ма Ли.

По ее словам, Пекин крайне заинтересован в том, чтобы российские СМИ продолжили активно развивать плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с такими важными китайскими партнерами, как агентство Синьхуа и газета "Жэньминь жибао".

"Надеюсь, что подобное успешное взаимодействие окажет положительное влияние на сотрудничество КНР и России в области политики и экономики", - резюмировала Ма Ли.

ШОС - региональное международное объединение, в которое входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.