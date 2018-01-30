Париж не рассматривает "кремлевский список" как решение о новых санкциях

ПАРИЖ, 30 января. /ТАСС/. Франция не воспринимает "кремлевский список" США как решение о новых санкциях в отношении Москвы. Об этом заявил во вторник в ходе брифинга представитель французского внешнеполитического ведомства.

"Как мы понимаем, речь идет о списке фамилий, опубликованном американскими властями, а не о каком-либо решении на этой стадии о новых санкциях", - сказал дипломат.

Фигуранты "кремлевского списка" стали известны во вторник утром. В документе содержится 210 имен: 114 российских чиновников, а также бизнесмены и руководители госкомпаний. Туда включены премьер-министр Дмитрий Медведев, все его заместители, а также все 22 российских министра.

Первые строчки в "политической" части списка также занимают председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, генпрокурор Юрий Чайка, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, главы ряда других служб и ведомств.

Список не является санкционным. На фигурантов "кремлевского списка" не распространяются в США никакие ограничения и запреты.