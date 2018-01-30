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Премьер Бельгии выступил за расширение диалога между Россией и Евросоюзом

Международная панорама
30 января, 16:14 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 30, января. /ТАСС

Шарль Мишель напомнил, что у двух сторон есть определенные разногласия, в том числе по вопросам территориальной целостности Украины

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ГОРКИ, 30 января. /ТАСС/. Диалог Евросоюза с Россией необходимо расширить и сделать его более структурным. Об этом во вторник на пресс-конференции по итогам визита в Россию заявил глава правительства Бельгии Шарль Мишель.

"В Евросоюзе мы много говорим о России, но не общаемся с Россией. Я убежден, что в будущем было бы полезно расширить диалог [между Россией и ЕС], сделать его более структурным", - отметил он.

Премьер Бельгии напомнил, что у двух сторон есть определенные разногласия, в том числе по вопросам территориальной целостности Украины. "Мы не можем закрывать на это глаза, но можем разговаривать об этом", - сказал он.

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