Генпрокурор Украины обещает заочный суд над экс-главами МВД и СБУ по делу о "майдане"

КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в текущем году начнется суд над экс-главой Службы безопасности Украины (СБУ) Александром Якименко и бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко по делу о расстреле участников акций протеста на "майдане" зимой 2014 года. Об этом он сказал во вторник в интервью Deutsche Welle.

"В этом году начнется суд над экс-главой СБУ Якименко и бывшим главой МВД Захарченко по делу о расстреле активистов на "майдане", - сказал он. "Мы получили разрешение на заочное осуждение экс-президента Виктора Януковича, а также Захарченко и Якименко, подозреваемых в даче заведомо незаконного приказа о расстреле мирных демонстрантов на "майдане", - добавил прокурор.

Он назвал "делом чести всей власти" наказание тех, кто организовал беспорядки против мирных демонстрантов". "Этот год, - добавил Луценко, - ознаменуется заочными делами не только над Януковичем, но и лицами, причастными к экономическим и общеуголовным преступлениям".

По его словам, сейчас на рассмотрении в украинских судах находится 280 дел о "насилии на "майдане". По большинству дел завершено расследование и ожидается судебное разрешение на заочное осуждение, сообщил Луценко.

Опальные силовики

Александр Якименко возглавлял СБУ с 9 января 2013 по 22 февраля 2014 года. На днях Генпрокуратура сообщила, что вызвала Якименко на допрос 6 февраля в качестве подозреваемого по делу об организации расстрелов активистов "майдана". В действиях экс-главы СБУ усматривают также признаки дезертирства.

В отношении Якименко, который, по данным спецслужб, находится в РФ, суд в декабре 2017 года разрешил заочное расследование. В сентябре 2017 года российская прокуратура отказала Украине в задержании и выдаче Якименко. Интерпол также отказался объявлять его в международный розыск.

Виталий Захарченко, возглавлявший МВД Украины с ноября 2011 года по 28 января 2014 года, обвиняется в ряде преступлений, в том числе в противодействии акциям протеста на "майдане", расхищении госсредств, а также незаконном лишении свободы помощника предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Александра Драбинко. Суд арестовал все активы и имущество Захарченко. В настоящее время экс-министр находится за пределами Украины. Интерпол снял его с международного розыска.