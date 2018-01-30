СМИ: на новейшем авианосце Великобритании аварийно сработала система пожаротушения

ТАСС, 30 января. Авианосец Queen Elizabeth, включенный 7 декабря в состав ВМС Великобритании, не выйдет во вторник из Портсмута на запланированные двухмесячные ходовые испытания, возможно, из-за неожиданного срабатывания системы пожаротушения. Об этом сообщила британская газета Evening Standard со ссылкой на информацию местной базы ВМС.

По данным издания, инцидент произошел в воскресенье, и специалисты пытаются выяснить причину срабатывания спринклеров. Согласно осведомленным источникам, поступление воды внутрь авианосца было незначительным и последствия произошедшего были быстро ликвидированы.

В декабре прошлого года у боевого корабля, который стал флагманом британского военного флота, нашли утечку в уплотнении одного из механизмов. "Проблема с уплотнением вала была выявлена в ходе морских испытаний Queen Elizabeth. Ее устранение запланировано во время стоянки в Портсмуте", - заявил тогда представитель ВМС, который заверил, что поломка не внесет изменений в график испытаний.

Авианосец Queen Elizabeth впервые вышел в море 26 июня 2017 года. В течение ближайших нескольких лет кораблю предстоит пройти ряд испытаний. В частности, в 2018 году на корабле будут опробоваться палубные вертолеты. Затем, осенью следующего года, Queen Elizabeth совершит переход к восточному побережью США. Там начнутся его испытания с палубными истребителями короткого взлета и вертикальной посадки F-35B, которые войдут в состав палубного авиакрыла корабля.

Водоизмещение Queen Elizabeth достигает 65000 т, длина корабля составляет 282,9 м, ширина 75 м и осадка 9,9 м. Его строительство заняло более восьми лет и обошлось в £3,1 млрд ($4,1 млрд). На флагмане будет базироваться авиационная группа в составе почти 40 летательных аппаратов, включая 24 истребителя пятого поколения F-35, а также 14 вертолетов типа "Мерлин". В экипаж авианосца войдут 773 человека, численность палубной авиагруппы составит 853 человека, а командного состава - 95 человек.