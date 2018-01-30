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Эксперт: вскоре после конгресса в Сочи можно ожидать новый женевский раунд по Сирии

Международная панорама
30 января, 16:23 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 30, января. /ТАСС

По мнению ученого РАН, десятый раунд межсирийских переговоров приведет к серьезным изменениям

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СОЧИ, 30 января. /ТАСС/. Итоги Конгресса сирийского национального диалога в Сочи могут позволить в ближайшем будущем провести десятый раунд межсирийских переговоров в Женеве с акцентом на конституционной проблематике. Такое мнение во вторник высказал научный руководитель Института Востоковедения РАН Виталий Наумкин.

"Я думаю, что (по итогам конгресса) будет осуществлен запуск конституционного процесса с акцентом на конституционной корзине в Женеве, и можно ожидать в ближайшем будущем десятого раунда переговоров, которые приведут к серьезным подвижкам", - сказал эксперт.

Он также выразил уверенность, что на форуме в Сочи будет достигнуто продвижение по конституционной проблематике, хотя пока трудно сказать, какую именно форму оно примет. "Будут сделаны какие-то шаги в виде подготовки к конституционной реформе. Не будем предсказывать, будет ли это конституционная комиссия или списки людей, которые рекомендуются в конституционную комиссию, но шаг в этом направлении будет сделан", - отметил Наумкин.

Предыдущий, девятый раунд межсирийских переговоров прошел в Женеве в декабре 2017 года. 25-26 января 2018 года в Вене состоялась специальная встреча их участников.

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Кризис в Сирии Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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