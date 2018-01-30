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Кабмин ФРГ не комментирует "кремлевский список" США

Международная панорама
30 января, 16:41 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

В правительстве Германии назвали доклад минфина США "внутриамериканскими делами"

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БЕРЛИН, 30 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Правительство ФРГ отказалось комментировать публикацию "кремлевского списка", подготовленного минфином США для Конгресса.

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"Федеральное правительство не комментирует эти внутриамериканские дела", - заявил во вторник корреспонденту ТАСС представитель кабмина.

Министерство финансов США опубликовало открытую версию "кремлевского списка", в который были внесены все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков, а также бизнесмены, состояние которых, по данным американских источников, составляет $1 млрд и более. Всего в списке имена 210 человек. Данный список не является санкционным, подчеркивают в минфине, никакие ограничения против его фигурантов автоматически не вводятся.

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