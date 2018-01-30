Замглавы МИД Ирана заявил о готовности Москвы, Тегерана и Анкары к работе по Сирии

СОЧИ, 30 января. /ТАСС/. Между странами - гарантами режима прекращения огня в Сирии - Россией, Ираном и Турцией - есть противоречия, но страны готовы к работе в целях содействия урегулированию кризиса в САР. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД Ирана Хосейн Ансари.

"Конечно, между странами "тройки" есть противоречия, в том числе политические. Но все участники готовы проявить политическую волю, чтобы оказать всестороннюю поддержку народу Сирии", - подчеркнул дипломат.

По его словам, проходящий в Сочи Конгресс сирийского национального диалога - "хорошее начало для налаживания мирной жизни" в арабской республике. "Мы движемся в правильном направлении, взаимодействуем с зарубежными партнёрами, - сказал Ансари. - Наша задача - выйти из тупика сирийского кризиса".

Он также обратил внимание, что сочинский форум не является альтернативой встречам в "астанинском" формате и межсирийским переговорам в Женеве под эгидой ООН.

Ансари добавил, что по итогам Конгресса сирийского национального диалога в Сочи будет сформирована конституционная комиссия. "На конгрессе будет сформирована конституционная комиссия, члены которой в дальнейшем подготовят свои предложения по реформированию конституции Сирии", - отметил дипломат.

По данным организаторов, на сочинский форум прибыли 1 тыс. 511 делегатов, представляющих все слои сирийского сообщества. По национальному составу большинство из участников арабы (94,5%), но среди приглашенных есть курды, езиды, ассирийцы, армяне, черкесы, чеченцы, дагестанцы, абхазы, туркоманы и друзы. Также для участия в качестве наблюдателей приглашены все основные региональные и международные внешние игроки. Одной из задач форума станет создание комиссии по разработке конституции Сирии.