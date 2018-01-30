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Украинская прокуратура обвинила в госизмене 18 экс-депутатов горсовета Севастополя

Международная панорама
30 января, 16:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, января. /ТАСС

Заочные уголовные дела на них направлены в суд

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КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Украинская прокуратура обвинила в государственной измене 18 бывших депутатов Севастопольского городского совета, которые, по версии следствия, активно способствовали воссоединению Крыма с Россией в марте 2014 года. Как сообщила во вторник так называемая Прокуратура Автономной Республики Крым (входит в состав Генеральной прокуратуры Украины - прим. ТАСС), заочные уголовные дела на них направлены в суд.

Ни фамилий, ни нынешних должностей этих людей прокуратура не называет. В сообщении лишь указывается, что эти депутаты в 2014 году "поддержали решение Верховной рады АР Крым о проведении общекрымского референдума, результатом которого стало его незаконное вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации".

Согласно действующему законодательству, обвиняемым по этим статьям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Судебных решений пока нет

Нынешнее сообщение украинской прокуратуры о возбуждении заочных уголовных дел в отношении крымских политиков и чиновников далеко не первое. Однако ни одно из них так и не было доведено до судебного решения.

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Ранее Генпрокуратура уже открыла уголовное дело по обвинению в госизмене главы Крыма Сергея Аксенова, спикера крымского парламента Владимира Константинова и экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской. Все судебные заседания по делу проводятся в закрытом режиме, что, по мнению адвоката Максима Могильницкого, является грубым нарушением прав человека. "Мы передали в суд нотариальные заявления Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Натальи Поклонской о готовности лично участвовать в уголовном процессе и давать показания о реальных событиях. Когда судья узнал о готовности наших клиентов дать показания, он испугался и перевел заседание в закрытый режим", - сообщил ранее адвокат.

Также Генеральная прокуратура Украины расследует дела в отношении нескольких сотен судей Крыма, которых также обвиняют в госизмене. Согласно информации Генпрокуратуры, к настоящему времени следственному судье уже поданы и им получены разрешения на проведение специального досудебного расследования по 322 судьям.

Киев отказался признавать Крым российским

После силового отстранения от власти в феврале 2014 года президента Виктора Януковича в Крыму и на востоке Украины начались массовые протесты. Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 процента и 95,6 процента соответственно.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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Крым Севастополь
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Янукович, Виктор Федорович Аксенов, Сергей Валерьевич Путин, Владимир Владимирович Поклонская, Наталья Владимировна
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