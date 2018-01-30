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Отсутствие Великобритании на конгрессе в Сочи связано с позицией Дамаска

Международная панорама
30 января, 16:45 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 30, января. /ТАСС

Спецпосланник Соединенного Королевства в Сирии Мартин Лонгден заявил, что России нужно убедить режим в Дамаске "прекратить свои деструктивные действия"

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ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Отказ Великобритании направить своих представителей для участия в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи связано с отношением официального Лондона к позиции властей в Дамаске. Об этом сообщил в Twitter глава ближневосточного департамента британского МИД, спецпосланник Соединенного Королевства в Сирии Мартин Лонгден.

"Великобритания не будет участвовать в сочинской конференции. Несмотря на усилия России, режим [в Дамаске] отказывается взаимодействовать и поколебал уверенность в том, что [конгресс в] Сочи может помочь женевскому процессу. Мы призываем Россию использовать все свое влияние, чтобы убедить режим прекратить свои деструктивные действия", - отметил британский дипломат.

Приглашение участвовать в сочинском конгрессе посол РФ в Лондоне Александр Яковенко ранее направил главе британского МИД Борису Джонсону.

По данным организаторов, на конгресс в Сочи прибыли 1511 делегатов, представляющих все слои сирийского сообщества. По национальному составу большинство из участников арабы (94,5%), но среди приглашенных есть курды, езиды, ассирийцы, армяне, черкесы, чеченцы, дагестанцы, абхазы, туркоманы и друзы. Также для участия в качестве наблюдателей приглашены все основные региональные и международные внешние игроки. Одной из задач форума станет создание комиссии по разработке конституции Сирии.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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Джонсон, Борис Яковенко, Александр Владимирович
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