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Климкин: встреча в "нормандском формате" по Украине запланирована на 16 февраля

Международная панорама
30 января, 17:21 UTC+3

Отмечается, что она пройдет в рамках Мюнхенской конференции по безопасности

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Глава МИД Украины Павел Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин

© EFE/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Министерская встреча в "нормандском формате" запланирована на 16 февраля 2018 года в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом во вторник сообщил глава МИД Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Италии Анджелино Альфано.

"Конечно, мы работает в рамках "нормандского формата". По предварительной договоренности, Зигмар Габриэль предложил провести следующую министерскую встречу в "нормандском формате" 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности", - сказал он.

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Персоны
Габриэль, Зигмар Альфано, Анджелино Климкин, Павел Анатольевич
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