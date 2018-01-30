Климкин: встреча в "нормандском формате" по Украине запланирована на 16 февраля

КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Министерская встреча в "нормандском формате" запланирована на 16 февраля 2018 года в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом во вторник сообщил глава МИД Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Италии Анджелино Альфано.

"Конечно, мы работает в рамках "нормандского формата". По предварительной договоренности, Зигмар Габриэль предложил провести следующую министерскую встречу в "нормандском формате" 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности", - сказал он.