Десятки человек задержаны в Венесуэле по делу офицера Оскара Переса

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Власти Венесуэлы взяли под стражу не менее 32 человек в ходе расследования деятельности группы мятежного офицера Оскара Переса. Об этом заявила во вторник Адриана Пичардо, член парламентской комиссии, занимающейся выяснением обстоятельств ликвидации экс-полицейского и ряда его сторонников.

"Речь идет о 22 гражданских лицах и 10 военных", - сказала Пичардо в ходе слушаний, транслировавшихся в приложении Periscope. По ее словам, родственники членов группы Переса подвергались "самому жестокому преследованию", им "угрожали убийством", а в их домах проводили "незаконные обыски".

Согласно заявлению МВД Венесуэлы, Перес и шестеро членов его группы погибли 15 января в ходе вооруженного столкновения, также унесшего жизни двоих полицейских. Позднее в тот же день президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что мятежники намеревались взорвать начиненный взрывчаткой автомобиль у одного из иностранных посольств в Каракасе.

В июне 2017 года Перес, бывший инспектор Корпуса научных, уголовных и криминалистических исследований, устроил обстрел зданий Верховного суда и МВД в Каракасе с борта вертолета, при этом никто не пострадал. В декабре мятежный офицер взял на себя ответственность за захват казармы венесуэльской армии в штате Миранда. Его группе удалось забрать порядка 25 винтовок и несколько пистолетов, сведений о пострадавших от их действий обнародовано не было.