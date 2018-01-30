Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 56.29
€ 69.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Десятки человек задержаны в Венесуэле по делу офицера Оскара Переса

Международная панорама
30 января, 23:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

Среди них 22 гражданских лица и 10 военных

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Власти Венесуэлы взяли под стражу не менее 32 человек в ходе расследования деятельности группы мятежного офицера Оскара Переса. Об этом заявила во вторник Адриана Пичардо, член парламентской комиссии, занимающейся выяснением обстоятельств ликвидации экс-полицейского и ряда его сторонников.

Смотрите также
На могиле Оскара Переса в день его похорон

В Каракасе прошли похороны Оскара Переса

"Речь идет о 22 гражданских лицах и 10 военных", - сказала Пичардо в ходе слушаний, транслировавшихся в приложении Periscope. По ее словам, родственники членов группы Переса подвергались "самому жестокому преследованию", им "угрожали убийством", а в их домах проводили "незаконные обыски".

Согласно заявлению МВД Венесуэлы, Перес и шестеро членов его группы погибли 15 января в ходе вооруженного столкновения, также унесшего жизни двоих полицейских. Позднее в тот же день президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что мятежники намеревались взорвать начиненный взрывчаткой автомобиль у одного из иностранных посольств в Каракасе.

В июне 2017 года Перес, бывший инспектор Корпуса научных, уголовных и криминалистических исследований, устроил обстрел зданий Верховного суда и МВД в Каракасе с борта вертолета, при этом никто не пострадал. В декабре мятежный офицер взял на себя ответственность за захват казармы венесуэльской армии в штате Миранда. Его группе удалось забрать порядка 25 винтовок и несколько пистолетов, сведений о пострадавших от их действий обнародовано не было.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Персоны
Мадуро, Николас
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Соловьев после драки Сванидзе и Шевченко призвал коллег к сдержанности
2
Welcome Home, или Возвращение на Родину
3
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
4
В Исландии не разрешили называть детей именем Андрей
5
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
6
Ковальчук не намерен изучать правила для российских спортсменов на ОИ-2018
7
Минфин США внес в "кремлевский список" имена 210 человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама