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Трамп сделает ставку на наращивание военных расходов в бюджете на новый год

Международная панорама
30 января, 23:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, января. /ТАСС

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов предлагает поднять военные расходы на 7% - до $716 млрд

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НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа сосредоточит основное внимание на увеличении военных расходов при обсуждении в Конгрессе проекта бюджета на 2019 финансовый год (начнется 1 октября текущего года). Об этом сообщил во вторник в эфире телеканала Fox News директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни.

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"Я считаю, что впереди нас ждет ожесточенное сражение, - отметил он. - Вопрос заключается в том, насколько долго демократы [в Конгрессе] будут сдерживать нас перед тем, как согласятся на военные расходы в требуемых объемах".

Как проинформировала на прошлой неделе газета The Washington Post, Трамп предлагает поднять военные расходы на 7% - до $716 млрд. Речь идет о финансировании министерства обороны, операций США за рубежом и поддержании боеготовности ядерного арсенала страны. В 2017 году законодатели установили расходы оборонного ведомства на уровне чуть более $690 млрд. При этом Конгресс пока не принял отдельный законопроект об их выделении.

"Я считаю, что все согласятся с наращиванием верхнего предела военных ассигнований. Вопрос для нас (членов администрации) заключается в том, до какой степени поднять планку расходов, не касающихся обороны. Именно по этому вопросу ожидаются основные дебаты", - предположил директор административно-бюджетного управления Белого дома.

Шеф Пентагона Джеймс Мэттис 19 января представил новую Стратегию национальной обороны, основным положением которой стал тезис о долговременном стратегическом соперничестве США с Россией и Китаем.

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