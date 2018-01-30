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Делегат: конгресс в Сочи - это начало большого пути

Международная панорама
30 января, 23:07 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 30, января. /ТАСС

Представитель провинции Эль-Кунейтра Нимр ат-Тахат сообщил, что в комиссию по обсуждению реформы конституции вошли 150 человек

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СОЧИ, 30 января. /ТАСС/. Конгресс сирийского национального диалога в Сочи является началом большого пути. Об этом во вторник ТАСС сказал делегат форума, представитель провинции Эль-Кунейтра Нимр ат-Тахат.

"Я очень доволен результатами конгресса, но это начало большого пути", - сказал депутат. По его словам, в комиссию по обсуждению реформы конституции вошли 150 человек. По его словам, около четверти составляют представители оппозиционных движений и групп в Сирии.

Работа форума продолжалась около девяти часов. Большую часть этого времени сирийцы обсуждали пути урегулирования конфликта сами, без каких-либо посредников и участия представителей других стран. Главной темой стало создание комиссии для разработки конституции. Они также обсудили основные принципы, на основе которых должно происходить урегулирование в Сирии.

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Темы
Кризис в Сирии Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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