Делегат: конгресс в Сочи - это начало большого пути

СОЧИ, 30 января. /ТАСС/. Конгресс сирийского национального диалога в Сочи является началом большого пути. Об этом во вторник ТАСС сказал делегат форума, представитель провинции Эль-Кунейтра Нимр ат-Тахат.

"Я очень доволен результатами конгресса, но это начало большого пути", - сказал депутат. По его словам, в комиссию по обсуждению реформы конституции вошли 150 человек. По его словам, около четверти составляют представители оппозиционных движений и групп в Сирии.

Работа форума продолжалась около девяти часов. Большую часть этого времени сирийцы обсуждали пути урегулирования конфликта сами, без каких-либо посредников и участия представителей других стран. Главной темой стало создание комиссии для разработки конституции. Они также обсудили основные принципы, на основе которых должно происходить урегулирование в Сирии.