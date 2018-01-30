El Pais: Пучдемон считает себя единственным возможным кандидатом на пост лидера Каталонии

МАДРИД, 30 января. /ТАСС/. Бежавший в Бельгию Карлес Пучдемон считает, что он является единственным возможным кандидатом на пост каталонского лидера. Об этом, как сообщила газета El Pais, он заявил во вторник.

"К сожалению, заседание [парламента региона по кандидатуре будущего главы] не состоялось, - отметил политик. - Председатель парламента [Роже Торрен] предпочел другой путь, и нужно уважать его решение". При этом Пучдемон утверждал, что "нет ни другого возможного кандидата [кроме него самого], ни другой возможной арифметической комбинации".

"Испанское государство продолжает шантажировать нас, заставляя нас выбирать председателя и правительство, которое им понравится", - считает бывший региональный лидер. Он также призвал сторонников независимости к единству: "Мы должны продолжать двигаться вместе".

Торрен решил отложить во вторник дебаты по кандидатуре Пучдемона на пост лидера автономии, заверив, что не будет предлагать другого претендента. Решение спикера парламента прозвучало после того, как Конституционный суд (КС) Испании выступил против того, чтобы экс-глава Каталонии занял данный пост дистанционно. КС настаивает на том, чтобы политик лично явился в парламент региона, предварительно получив разрешение Верховного суда (ВС) страны, который ведет его дело. Отсрочку заседания по кандидатуре находящегося в Брюсселе политика не поддержала парламентская группа Пучдемона "Вместе за Каталонию".

Экс-глава автономии бежал в Бельгию в конце октября прошлого года. На территории Испании действует ордер на арест политика, которого прокуратура обвиняет в бунте, мятеже и растрате после попыток добиться независимости Каталонии.