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Генштаб Турции: один человек погиб в результате нападения на турецкий конвой в Идлибе

Международная панорама
30 января, 23:25 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 30, января. /ТАСС

Уточняется, что еще двое пострадали

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АНКАРА, 30 января. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения при нападении на военный конвой ВС Турции в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении турецкого Генштаба, поступившем в распоряжение ТАСС.

"Во время проведения работ в зоне деэскалации Идлиб наш конвой 30 января 2018 года подвергся нападению террористов на заминированном автомобиле, в результате которого погиб наш гражданский служащий. Один наш военнослужащий и еще один гражданский служащий получили ранения в ходе этой атаки", - говорится в сообщении.

Генштаб ВС Турции объявил о начале операции в Идлибе 9 октября. Военные вошли на территорию Сирии 8 октября и провели разведку с целью обустройства наблюдательных пунктов. Ожидается, что они будут задействованы для мониторинга соблюдения режима перемирия.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

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Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
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