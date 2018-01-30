Генштаб Турции: один человек погиб в результате нападения на турецкий конвой в Идлибе

АНКАРА, 30 января. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения при нападении на военный конвой ВС Турции в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении турецкого Генштаба, поступившем в распоряжение ТАСС.

"Во время проведения работ в зоне деэскалации Идлиб наш конвой 30 января 2018 года подвергся нападению террористов на заминированном автомобиле, в результате которого погиб наш гражданский служащий. Один наш военнослужащий и еще один гражданский служащий получили ранения в ходе этой атаки", - говорится в сообщении.

Генштаб ВС Турции объявил о начале операции в Идлибе 9 октября. Военные вошли на территорию Сирии 8 октября и провели разведку с целью обустройства наблюдательных пунктов. Ожидается, что они будут задействованы для мониторинга соблюдения режима перемирия.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.