Контактная группа по Украине может активизировать обсуждение политической повестки

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины запланировано на среду в Минске. Оно пройдет на фоне новых сигналов, поступивших по итогам последних российско-американских контактов в Дубае, где проблему урегулирования украинского кризиса обсуждали помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Как сообщили участники состоявшихся в пятницу переговоров, эта встреча была значительно более продуктивной, чем предыдущая белградская. По словам Владислава Суркова, американцы на этот раз привезли конструктивные предложения, которые в целом выглядят вполне реализуемыми. Он особо подчеркнул, что ключевым аспектом этого пакета наработок стала связь между поэтапным развертыванием в регионе сил ООН и реализацией политических пунктов минских соглашений.

Сам Курт Волкер, отвечая в понедельник в ходе телефонного брифинга на вопросы о результатах дискуссии с Сурковым и озвучивая позицию США о подходах к урегулированию, прямо заявил, что путь к восстановлению территориальной целостности Украины лежит через выполнение Киевом минского мирного плана, в том числе его политической части. "Украинская сторона должна выполнить минские соглашения", - сказал он. "Киеву необходимо выполнить свои политические обязательства в рамках "Минска", - уточнил он далее. - В числе вопросов - статус Донбасса, проведение местных выборов в регионе".

При этом Волкер упомянул и о предложенном в свое время главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером возможном механизме вступления в действие особого статуса Донбасса. "Согласно известной "формуле Штайнмайера", - напомнил он, - особый статус должен вступить в действие в день выборов. И мы должны быть уверены в том, что это произойдет. Поэтому мы должны позаботиться об этом заранее".

Между тем Киев на протяжении всего переговорного периода последовательно уклоняется от выполнения политических пунктов мирных соглашений. Вопрос о применении "формулы Штайнмайера" не сходит с повестки политической подгруппы, но неизменно из заседания в заседание блокируется представителями Украины. Последние же шаги Киева, как подчеркнули в МИД РФ, свидетельствуют о намерении окончательно "похоронить" минский процесс. Две недели назад Верховная рада приняла так называемый закон о реинтеграции Донбасса, который делает ставку на силовое разрешение конфликта, при этом из него полностью исключены какие-либо упоминания минских соглашений, а о выборах и особом статусе речь не идет совсем.

"Получается, - отметил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, - что предложения, озвученные Штатами (США) в Дубае, которые Сурков назвал "дубайским пакетом", идут вразрез с твердолобой риторикой Киева и с прежним подходом самих американцев". "Фактически, Америка приняла концепцию России, которая выступает за синхронизацию поэтапного выполнения задач безопасности и политики в Донбассе", - подчеркнул он. Это положительный сигнал, говорящий о гибкости и реальной заинтересованности Вашингтона в решении проблемы, считает эксперт.

Старые задачи и новые перспективы

Увязка возможного размещения миссии ООН в Донбассе с выполнением политических требований минских соглашений однозначно ставит перед Киевом задачу вернуться к вопросу о статусе Донбасса и выборах в регионе и, соответственно, изменить подход к обсуждению этих тем в профильной рабочей подгруппе. Это не только открывает новые перспективы в работе контактной группы, но и в целом может коренным образом изменить ход переговорного процесса.

Безусловным приоритетом в минских переговорах остается также необходимость обеспечения безопасности в зоне конфликта. Об этом заявил, подводя итоги первого в новом году заседания, спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик. На это же в понедельник обратил внимание Волкер. По его словам, пока не ясно, когда будет решен вопрос о миссии ООН, сначала необходимо "достижение долгосрочного перемирия".

Сайдик констатировал значительное сокращение количества нарушений режима прекращения огня во время последнего, так называемого новогоднего перемирия, которое стороны договорились соблюдать с 23 декабря. Вместе с тем полностью обстрелы не прекратились. Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг уже в начале января заявил о постепенном увеличении после праздников числа обстрелов, так что, по его словам, вновь можно говорить о "фазе эскалации".

На состоявшейся в понедельник видеоконференции рабочих групп по безопасности представители ДНР призвали украинскую сторону расследовать инциденты с обстрелом 21 января автобуса в Еленовке, в результате которого один человек был убит и один ранен, а также открытие на следующий день артиллерийского огня по Докучаевску, где были ранены пять человек. В ходе видеоконференции обсуждался также вопрос восстановления связи Vodafone на территории ДНР. Как сообщил полпред ДНР Денис Пушилин, стороны не смогли найти решение этой проблемы и продолжат дискуссию на встрече Контактной группы 31 января.

Подготовка к обмену пленными

Одной из важных тем повестки дня должна стать и подготовка ко второму этапу обмена пленными. Стороны считают, что он возможен в самые короткие сроки. По словам омбудсмена провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарьи Морозовой, очередное освобождение пленных реально осуществить в течение месяца.

По итогам прошлого заседания стороны уже обменялись списками удерживаемых лиц. В ДНР рассчитывают на возвращение 80 человек, ЛНР запрашивает более 100 пленных.

При этом представители ДНР и ЛНР намерены требовать освобождения 25 человек, которых Киев обещал, но не передал в декабре. "По факту проведенного обмена украинской стороной нам не были возвращены 25 пленных, - заявила представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева. - То есть было зафиксировано количество утвержденных людей с украинской стороны, но в последний момент в одностороннем порядке без каких-либо предупреждений и объяснений Украина вычеркнула из данного списка граждан Российской Федерации".

Без воды

Новая проблема возникла в начале недели у жителей Луганска. Как сообщили Луганскинформцентру в пресс-службе предприятия "Лугансквода", украинская сторона без предупреждения прекратила подачу воды в республику с Петровского водозабора, расположенного на подконтрольной Киеву территории. В результате без водоснабжения остались жители нескольких сел Славяносербского района.

Как отметили в ЛНР, несмотря на достигнутые в рамках Контактной группы договоренности, это уже не первый случай, когда Киев без каких-либо объяснений прекращает поставки воды в республику.