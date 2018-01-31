Глава "московской" платформы: треть членов конституционной комиссии составят оппозиционеры

СОЧИ, 31 января. /ТАСС/. Представители оппозиционных сил составляют треть членов комиссии по конституционной реформе, которая была сформирована в ходе работы Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Об этом в среду ТАСС заявил руководитель "московской" платформы Кадри Джамиль.

"Список комиссии по реформированию конституции Сирии утвержден. В состав комиссии вошли 50 членов [сирийской] оппозиции", заявил Джамиль.

"На форуме в Сочи был дан толчок политическому процессу и деятельности комиссии по реформированию конституции, - сказал лидер московской платформы. - Мы будем работать в этом направлении".

Новый этап работы будет своеобразным и сложным, но все можно решить благополучно", - добавил он.

С этим подходом, отметил Джамиль, согласились представители и правительства, и оппозиции Сирии. Один из главных результатов конгресса, по мнению Джамиля, это постоянство начатого диалога. На вопрос о возможности проведения следующего подобного сочинскому форума, он ответил, что этот вопрос будет обсуждаться дополнительно.