Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 56.29
€ 69.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава "московской" платформы: треть членов конституционной комиссии составят оппозиционеры

Международная панорама
31 января, 0:08 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 31, января. /ТАСС

Кадри Джамиль уточнил, что в состав комиссии вошли 50 членов сирийской оппозиции

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 31 января. /ТАСС/. Представители оппозиционных сил составляют треть членов комиссии по конституционной реформе, которая была сформирована в ходе работы Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Об этом в среду ТАСС заявил руководитель "московской" платформы Кадри Джамиль.

"Список комиссии по реформированию конституции Сирии утвержден. В состав комиссии вошли 50 членов [сирийской] оппозиции", заявил Джамиль.

"На форуме в Сочи был дан толчок политическому процессу и деятельности комиссии по реформированию конституции, - сказал лидер московской платформы. - Мы будем работать в этом направлении".

Новый этап работы будет своеобразным и сложным, но все можно решить благополучно", - добавил он.

С этим подходом, отметил Джамиль, согласились представители и правительства, и оппозиции Сирии. Один из главных результатов конгресса, по мнению Джамиля, это постоянство начатого диалога. На вопрос о возможности проведения следующего подобного сочинскому форума, он ответил, что этот вопрос будет обсуждаться дополнительно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Соловьев после драки Сванидзе и Шевченко призвал коллег к сдержанности
2
Welcome Home, или Возвращение на Родину
3
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
4
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
5
В Исландии не разрешили называть детей именем Андрей
6
Минфин США внес в "кремлевский список" имена 210 человек
7
Трамп отменил указ Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама