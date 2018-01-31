Германия заинтересована в сохранении стабильности в Ливане

БЕЙРУТ, 31 января. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, находящийся в Ливане с официальным визитом, встретился во вторник в Бейруте с главами христианских и мусульманских общин страны. Как сообщило агентство Al Wataniya, беседа с ними состоялась в резиденции суннитского муфтия в Дар-эль-Фетва.

"Германия выступает за сохранение политической стабильности в Ливане, - заявил Штайнмайер. - Мы и Евросоюз заинтересованы в том, чтобы в вашей стране был гражданский мир и безопасность".

По словам президента, "Ливан, переживший множество конфликтов, может многому научить мир". "Я считаю, что Бейрут - это подходящее место для межрелигиозного диалога", - подчеркнул он, выразив восхищение гостеприимством ливанцев, которые приютили на своей земле полтора миллиона сирийских и палестинских беженцев.

Штайнмайер провел в Бейруте переговоры со своим ливанским коллегой Мишелем Ауном, спикером парламента Набихом Берри и премьер-министром Саадом Харири. Он подтвердил, что Германия окажет финансовую помощь Бейруту и примет участие в международных донорских конференциях в поддержку Ливана "Рим-2" и "Париж-4", намеченных на февраль и март.

Президент Германии выступил во вторник с лекцией перед студентами Ливанского государственного университета и посетил в порту Бейрута немецкий корабль, входящий международную военно-морскую эскадру, которая несет патрульную службу в Восточном Средиземноморье. Эта эскадра подчиняется командованию Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).