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Турецкая делегация в Сочи представила список из 50 кандидатов в конституционную комиссию

Международная панорама
31 января, 2:00 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 31, января. /ТАСС

Отмечается, что эта делегация представляет интересы группы сирийской оппозиции

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АНКАРА, 31 января. /ТАСС/. Турецкая делегация представила список из 50 кандидатов в конституционную комиссию на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении министерства иностранных дел Турции.

"Турецкая делегация, которая представляет интересы группы сирийской оппозиции после консультаций представила список из 50 кандидатов в конституционную комиссию", - говорится в сообщении.

По словам спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, список кандидатов для участия в сирийской конституционной комиссии включает 150 человек.

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Кризис в Сирии Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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