Турецкая делегация в Сочи представила список из 50 кандидатов в конституционную комиссию

АНКАРА, 31 января. /ТАСС/. Турецкая делегация представила список из 50 кандидатов в конституционную комиссию на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении министерства иностранных дел Турции.

"Турецкая делегация, которая представляет интересы группы сирийской оппозиции после консультаций представила список из 50 кандидатов в конституционную комиссию", - говорится в сообщении.

По словам спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, список кандидатов для участия в сирийской конституционной комиссии включает 150 человек.