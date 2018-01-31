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В Дамаске считают, что противоречия в Сочи не помешают работе сирийцев на благо страны

Международная панорама
31 января, 0:41 дата обновления: 31 января, 1:33 UTC+3 СОЧИ 31, января. /ТАСС

Представитель правящей в республике Партии арабского социалистического возрождения Сафван аль-Кудси указал на исключительную роль России в межсирийском урегулировании

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СОЧИ, 31 января. /ТАСС/. Конгресс сирийского национального диалога в Сочи был успешным со всех точек зрения, хотя и выявил некоторые противоречия. Об этом заявил во вторник представитель правящей в Сирии Партии арабского социалистического возрождения Сафван аль-Кудси на пресс-конференции по итогам форума.

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"Конгресс в Сочи был успешен со всех точек зрения, - сказал он. - На этой конференции состоялся диалог, в котором мы нуждались". "Мы работаем в верном направлении и уже видим позитивные изменения", - добавил политик.

Между тем он отметил, что сочинский форум выявил ряд противоречий, однако его участники "готовы продолжать работать на благо сирийского народа".

Кроме того, аль-Кудси указал на исключительную роль России в межсирийском урегулировании, а также в борьбе с терроризмом в регионе. "Мы высоко ценим поддержку России как на политической арене, так и в военном плане", - подчеркнул он.

Политик добавил, что новые форумы в продолжение Конгресса сирийского национального диалога в Сочи нужны, хотя о возможных сроках их проведения говорить пока рано. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил представитель "Партии арабского социалистического возрождения" Сафван аль-Кудси.

"Считаем, что другие форумы должны быть, но по срокам ничего сказать сейчас не можем", - отметил представитель правящей партии в Сирии.

Мнение о возможности продолжения работы сочинского формата выражали также и принявшие участие в конгрессе представители сирийской оппозиции.

По данным организаторов, в сочинском форуме приняли участие 1511 делегатов, представлявших все слои сирийского сообщества. По национальному составу большинство из участников арабы (94,5%), но среди приглашенных были курды, езиды, ассирийцы, армяне, черкесы, чеченцы, дагестанцы, абхазы, туркоманы и друзы. Также для участия в качестве наблюдателей были приглашены все основные региональные и международные внешние игроки. Одной из задач форума стало создание комиссии по разработке Конституции Сирии.

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Кризис в Сирии Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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