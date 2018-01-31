Обвиненный в атаке на мусульман британец хотел убить лидера лейбористов и мэра Лондона

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Британец Даррен Осборн, которому предъявлено обвинение в совершении летом 2017 года теракта против мусульман на северо-востоке Лондона, собирался также убить двух наиболее видных политиков из оппозиционной Лейбористской партии: ее лидера Джереми Корбина и мэра Лондона Садика Хана. Об этом во вторник сообщила газета The Times со ссылкой на заявления, сделанные на состоявшемся в королевском суде лондонского района Вулидж заседании по делу 48-летнего Осборна.

Как сообщило издание, Осборн заявил суду о том, что с убийством Корбина на британских улицах "стало бы одним террористом меньше", а ликвидация Хана была бы подобием "выигрыша в лотерею".

Однако вину за непосредственное исполнение теракта - наезд арендованного минивэна на группу выходивших из мечети мусульман - Осборн не взял, переложив ее на некоего человека по имени Дэйв (фамилию которого Осборн, по его словам, не помнит). Как утверждал сам обвиняемый, этот человек подсел в машину в условленном месте, и за рулем в тот момент находился Осборн, но непосредственно перед наездом они поменялись местами. Осборн сообщил, что наезд был запланированным, и что в автомобиле в момент теракта находился еще один человек по имени Терри Джонс, который также осознанно принял участие в совершении этого преступления. По его словам, все трое ранее познакомились в пабе.

В прежних информационных сводках, касающихся этого наезда, никакие иные лица, кроме самого Осборна, не фигурировали.

Теракт был совершен 19 июня прошлого года, когда арендованный минивэн, в котором находился Осборн, въехал в толпу мусульман у мечети в лондонском районе Финсбери-парк. В результате этого инцидента один человек погиб - им оказался 51-летний Макрам Али - и еще девять пострадали.