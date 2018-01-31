Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 56.29
€ 69.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обвиненный в атаке на мусульман британец хотел убить лидера лейбористов и мэра Лондона

Международная панорама
31 января, 1:11 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 31, января. /ТАСС

Мужчина сравнил убийство Садик Хана с выигрышем в лотерею

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Британец Даррен Осборн, которому предъявлено обвинение в совершении летом 2017 года теракта против мусульман на северо-востоке Лондона, собирался также убить двух наиболее видных политиков из оппозиционной Лейбористской партии: ее лидера Джереми Корбина и мэра Лондона Садика Хана. Об этом во вторник сообщила газета The Times со ссылкой на заявления, сделанные на состоявшемся в королевском суде лондонского района Вулидж заседании по делу 48-летнего Осборна.

Как сообщило издание, Осборн заявил суду о том, что с убийством Корбина на британских улицах "стало бы одним террористом меньше", а ликвидация Хана была бы подобием "выигрыша в лотерею".

Смотрите также

Sky: теракт у лондонской мечети совершил 47-летний Даррен Осборн

Задавившему людей у мечети в Лондоне британцу предъявлены обвинения

Шесть человек пострадали в результате наезда автомашины на пешеходов в Ньюкасле

Однако вину за непосредственное исполнение теракта - наезд арендованного минивэна на группу выходивших из мечети мусульман - Осборн не взял, переложив ее на некоего человека по имени Дэйв (фамилию которого Осборн, по его словам, не помнит). Как утверждал сам обвиняемый, этот человек подсел в машину в условленном месте, и за рулем в тот момент находился Осборн, но непосредственно перед наездом они поменялись местами. Осборн сообщил, что наезд был запланированным, и что в автомобиле в момент теракта находился еще один человек по имени Терри Джонс, который также осознанно принял участие в совершении этого преступления. По его словам, все трое ранее познакомились в пабе.

В прежних информационных сводках, касающихся этого наезда, никакие иные лица, кроме самого Осборна, не фигурировали.

Теракт был совершен 19 июня прошлого года, когда арендованный минивэн, в котором находился Осборн, въехал в толпу мусульман у мечети в лондонском районе Финсбери-парк. В результате этого инцидента один человек погиб - им оказался 51-летний Макрам Али - и еще девять пострадали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Хан, Садик Корбин, Джереми
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Соловьев после драки Сванидзе и Шевченко призвал коллег к сдержанности
2
Welcome Home, или Возвращение на Родину
3
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
4
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
5
В Исландии не разрешили называть детей именем Андрей
6
Минфин США внес в "кремлевский список" имена 210 человек
7
Трамп отменил указ Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама