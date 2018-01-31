Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 56.29
€ 69.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Израиле ждут с визитом секретаря Совбеза РФ

Международная панорама
31 января, 2:04 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Приезд Николая Патрушева запланирован в рамках очередного раунда консультаций по линии Советов безопасности двух стран

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет на этой неделе официальные встречи и переговоры в Израиле. Об этом сообщила во вторник корреспондент ТАСС представитель канцелярии главы правительства еврейского государства Анна Йонатан-Леус.

"На этой неделе в Израиль для официальных встреч прибывает Патрушев", - сказала она.

Информированный израильский источник сообщил корреспонденту ТАСС, что в Израиле "запланирован очередной раунд консультаций по линии Советов безопасности двух стран". "В повестке - широкий круг вопросов сотрудничества в области безопасности", - добавил он, указав, что первая из встреч запланирована на среду.

В предыдущий раз Патрушев встречался с председателем Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом в Москве 19 октября 2017 года. Как сообщили тогда в пресс-службе Совбеза РФ, Патрушев и Бен-Шаббат обменялись мнениями по различным аспектам российско-израильского сотрудничества в сфере обеспечения национальной, международной и региональной безопасности. Отдельное внимание было уделено ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Северной Африке, вопросам противодействия международному терроризму и тематике сирийского урегулирования. На встрече стороны подтвердили важность регулярных российско-израильских консультаций по линии Советов безопасности двух стран с привлечением заинтересованных ведомств.

В понедельник на переговорах в Москве президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке, включая ситуацию в Сирии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Нетаньяху, Биньямин Путин, Владимир Владимирович Патрушев, Николай Платонович
Страны
Сирия Израиль
Темы
Кризис в Сирии
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Соловьев после драки Сванидзе и Шевченко призвал коллег к сдержанности
2
Welcome Home, или Возвращение на Родину
3
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
4
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
5
В Исландии не разрешили называть детей именем Андрей
6
Минфин США внес в "кремлевский список" имена 210 человек
7
Трамп отменил указ Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама