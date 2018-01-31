В Израиле ждут с визитом секретаря Совбеза РФ

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет на этой неделе официальные встречи и переговоры в Израиле. Об этом сообщила во вторник корреспондент ТАСС представитель канцелярии главы правительства еврейского государства Анна Йонатан-Леус.

"На этой неделе в Израиль для официальных встреч прибывает Патрушев", - сказала она.

Информированный израильский источник сообщил корреспонденту ТАСС, что в Израиле "запланирован очередной раунд консультаций по линии Советов безопасности двух стран". "В повестке - широкий круг вопросов сотрудничества в области безопасности", - добавил он, указав, что первая из встреч запланирована на среду.

В предыдущий раз Патрушев встречался с председателем Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом в Москве 19 октября 2017 года. Как сообщили тогда в пресс-службе Совбеза РФ, Патрушев и Бен-Шаббат обменялись мнениями по различным аспектам российско-израильского сотрудничества в сфере обеспечения национальной, международной и региональной безопасности. Отдельное внимание было уделено ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Северной Африке, вопросам противодействия международному терроризму и тематике сирийского урегулирования. На встрече стороны подтвердили важность регулярных российско-израильских консультаций по линии Советов безопасности двух стран с привлечением заинтересованных ведомств.

В понедельник на переговорах в Москве президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке, включая ситуацию в Сирии.