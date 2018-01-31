CNN: Трамп в ближайшие дни опубликует досье о злоупотреблениях спецслужб США в 2016 году

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее предать гласности подготовленную в Конгрессе докладную записку о злоупотреблениях национальными спецслужбами своими полномочиями при слежке за гражданами страны во время предвыборной кампании в 2016 году. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.

Они во вторник пояснили, что Трамп первоначально намеревался отдать приказ опубликовать докладную записку до традиционного послания главы государства "О положении страны", которое начнется, когда в Москве будет уже раннее утро среды. Однако советникам удалось убедить президента США не торопиться, так как огласка отчета о нарушениях со стороны спецслужб, допущенных во время президентства Барака Обамы, может смазать все впечатление от предстоящей речи Трампа, поясняет CNN.

Речь идет о секретной докладной записке, подготовленной аппаратом фракции Республиканской партии в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса. В понедельник спецкомитет проголосовал за обнародование этого документа. Директор ФБР Кристофер Рей и два его помощника в минувшие выходные дни изучили текст записки, вычеркнув оттуда все, что затрагивает национальную безопасность США и не предназначено для широкой публики.

29 января документ был отправлен с курьером в Белый дом. Как пояснили CNN в аппарате администрации президента, законы страны предусматривают автоматическую публикацию этой докладной записки через пять рабочих дней. Глава государства вправе ускорить данную процедуру, но ему для этого следует отдать отдельное распоряжение.

19 января Трамп подписал закон о продлении на шесть лет срока действия программы по осуществлению прослушки телефонных разговоров и перехвата электронной переписки жителей других государств, подозреваемых в терроризме. Речь идет о секции 702 Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA) 1978 года. Внесенная в него в 2008 году поправка дала право спецслужбам без санкции перехватывать телефонные разговоры и переписку иностранцев, находящихся вне США, но использующих американские средства связи и серверы.

Спецслужбы в принципе не имели права вести аналогичную слежку за американцами без постановления суда, однако граждане США могли попасть под действие программы и оказаться под наблюдением, если они контактировали с иностранцами, находившимися в поле зрения разведки. Трамп критикует FISA, утверждая, что положения закона применялись для слежки за его предвыборным штабом.