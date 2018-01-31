Пентагон заявил об утраченном США преимуществе в разработке гиперзвукового оружия

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. США уступили техническое преимущество в разработке гиперзвукового оружия, в то время как Россия и Китай продвинулись в создании таких систем. Это признал во вторник на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Пол Селва.

"Мы потеряли наше техническое преимущество по гиперзвуку, [но] мы не проиграли битву по гиперзвуку", - заявил он. По словам военачальника, "Россия и Китай довольно умело продвинулись по гиперзвуку". При этом он отметил, что Китай превратил такого рода разработки в "национальную программу". "Китай готов потратить от десятков до сотен миллиардов [долларов] на решение проблем полета гиперзвуковых [аппаратов]", - сказал заместитель главы КНШ.

Как он уточнил, Вашингтон "руководствуется другим подходом, который предусматривает создание семейства гиперзвуковых систем". США "усердно работают" над тем, чтобы сделать более маневренными гиперзвуковые летательные аппараты и придать им способность преодолевать средства ПРО противника, что "является проблемой системы управления полетом", пояснил военачальник.

Он поставил под сомнение необходимость разработки пилотируемых гиперзвуковых аппаратов в будущем. "При ситуации, когда вы можете создавать гиперзвуковое оружие, гиперзвуковая платформа, вероятно, не является обязательным требованием", - подчеркнул Селва, предположив, что такой проект едва ли получил бы в США финансирование.

Заместитель руководителя КНШ также рассказал, что в Соединенных Штатах над разработкой новейших гиперзвуковых аппаратов работают три центра - Управление перспективных исследовательских программ минобороны, ВМС и еще один, назвать который он отказался.

В декабре председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком ВКС России Виктор Бондарев рассказал ТАСС, что новые гиперзвуковые ракеты и высокоточное оружие станут одним из приоритетов новой госпрограммы вооружений до 2027 года. По его словам, очень важным моментом в применении гиперзвукового неядерного оружия является то, что "ущерб противнику будет нанесен не менее мощный, но в то же время не пострадает ни одна третья сторона, не являющаяся участницей конфликта". Бондарев добавил, что высокая точность стрельбы увеличивает поражающую силу снарядов, позволяя экономить на их количестве.