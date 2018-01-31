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Демократы потребовали от Белого дома огласить детали визита Нарышкина в США

Международная панорама
31 января, 2:22 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 31, января. /ТАСС

Лидер демократов в Сенате Конгресса призвал администрацию Дональда Трампа рассказать, с какими американскими должностными лицами встречался директор российской Службы внешней разведки

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Лидер демократов в Сенате Конгресса США Чарльз Шумер во вторник потребовал объяснений от администрации президента Дональда Трампа насчет прошедшего визита в страну директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина.

О том, что Нарышкин ранее посетил США и провел консультации с американскими коллегами по вопросам борьбы с терроризмом, во вторник в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" сообщил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

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"Администрация Трампа должна немедленно внести ясность и ответить на вопросы: с какими должностными лицами США он встречался, виделся ли Нарышкин с кем-либо из Совета национальной безопасности при Белом доме, что они обсуждали?" - сказал Шумер журналистам. "Конечно же, он не приезжал один, так каких еще попавших под санкции лиц из российской разведывательной службы администрация Трампа допустила в нашу страну? - продолжил политик. - И самое главное - стал ли этот визит причиной, по которой администрация Трампа отказалась от [введения новых] санкций [в отношении России]?"

В аппарате директора национальной разведки США факт поездки Нарышкина не отрицали, отказавшись при этом отвечать на вопросы о повестке дня и результатах встреч. "Мы не обсуждаем рабочие графики руководителей разведслужб США, но можете не сомневаться в том, что любое взаимодействие с иностранными разведывательными ведомствами проводится в соответствии с американскими законами и при консультации с профильными министерствами и учреждениями", - сказал корреспонденту ТАСС представитель аппарата Тимоти Барретт. В Центральном разведывательном управлении комментировать визит главы СВР отказались.

В понедельник минфин США опубликовал так называемый кремлевский доклад. В нем перечислено 210 имен - все руководство администрации президента РФ, кабинет министров, руководители ряда ведомств, включая Нарышкина, председатели Совета Федерации и Госдумы, главы госкорпораций и крупные российские предприниматели. При этом ожидалось, что США также введут новые санкции против партнеров предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ, однако этого сделано не было.

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Персоны
Трамп, Дональд Антонов, Анатолий Иванович Нарышкин, Сергей Евгеньевич
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