Генсек ООН поручил суду в Гааге решить территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной

ООН, 31 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выбрал Международный суд в Гааге в качестве площадки для урегулирования территориального спора между Венесуэлой и Гайаной. Как сообщили во вторник в канцелярии административного главы ООН, это решение было принято из-за отсутствия прогресса в переговорах между двумя странами, которые ведутся под эгидой всемирной организации.

В декабре 2016 году бывший генсек ООН Пан Ги Мун продлил посредническую миссию на один год, предупредив, что если в течение этого срока в урегулировании спора не будет достигнут "значительный прогресс", то дело будет передано на рассмотрение Международного суда ООН при условии, что правительства Гайаны и Венесуэлы совместно не попросят его воздержаться от этого шага.

"Генеральный секретарь внимательно проанализировал то, как развивался посреднический процесс в 2017 году, и пришел к выводу, что значительного прогресса в направлении полноценного соглашения для урегулирования спора достигнуто не было. В соответствии с этим генеральный секретарь выполнил ответственность, возложенную на него его предшественником в декабре 2016 года, и выбрал Международный суд в качестве инструмента для решения спора", - заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, приняв это решение, Гутерриш также "пришел к выводу, что продолжение посреднических усилий ООН может быть полезным для Гайаны и Венесуэлы". Дюжаррик подчеркнул, что всемирная организация готова и впредь оказывать помощь двум странам в урегулировании спора. Он напомнил, что посредническую миссию ООН возглавляет личный представитель генсека Даг Найлендер, который был назначен на этот пост в начале 2017 года.

История спора

Давний территориальный спор между Гайаной и Венесуэлой обострился в 2015 году. Каракас претендует на две трети территории Гайаны, находящиеся к западу от реки Эссекибо, которые богаты природными ресурсами, в частности золотом и алмазами. Кроме того, относительно недавно в этом регионе было обнаружено месторождение нефти.

В 1966 году, сразу после провозглашения независимости Гайаны, Каракас и Джорджтаун подписали Женевское соглашение, которое предусматривало создание двусторонней комиссии для выработки приемлемого решения проблемы в течение четырех лет при посредничестве ООН. По истечении указанного срока, так и не найдя точек соприкосновения, страны подписали протокол, замораживавший урегулирование конфликта на 12 лет. В последствии стороны возобновляли попытки достичь взаимоприемлемого решения, но найти его не удалось до сих пор.

Международный суд, которому теперь предстоит рассматривать этот вопрос, был учрежден в 1945 году и является одним из шести главных органов ООН. В его компетенцию входит разрешение споров между государствами и вынесение консультативных заключений структурам всемирной организации. Он состоит из 15 судей, в том числе председателя и вице-председателя, все они избираются сроком на девять лет. В число членов Международного суда входит россиянин Кирилл Геворгян.