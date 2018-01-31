Администрация Трампа намерена полностью соблюдать положения закона о санкциях

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Администрация США намерена выполнить положения принятого Конгрессом и подписанного президентом Дональдом Трампом в августе прошлого года закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который предусматривает жесткие меры в отношении России, а также Ирана и КНДР. Об этом сообщил во вторник в интервью телекомпании CNN директор Административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни.

"Я бы не согласился с предположением о том, что мы не хотим применять санкции, - заявил он. - Это не так. Я беседовал сегодня с министром финансов, и он совершенно уверен в том, что можно будет предпринять необходимые шаги для применения принятого закона на практике".

"Давайте внесем ясность: мы до конца выполним положения закона, - продолжил Малвэни. - Тот факт, что министерство финансов говорит о том, что ему потребуется несколько дней для того, чтобы все сделать правильно, отнюдь не означает, что мы не применяем закон на практике". "Мы ожидаем детальной информации от министерства финансов, которое активно участвует в том, что касается применения санкций, поскольку это финансовый вопрос, - добавил он. - Мы ожидаем ответа от минфина в ближайшее время".

Ранее во вторник министр финансов США Стивен Мнучин на слушаниях в сенатском комитете по делам банков, жилищному строительству и проблемам городов заявил, что представленный в понедельник в Конгрессе "кремлевский список", в который были внесены имена российских политиков и бизнесменов, будет использован для того, чтобы "продвигаться вперед с дополнительными санкциями".

"Это будет следующий этап, - сказал он. - В ближайшем будущем мы увидим новые санкции". На уточняющий вопрос одного из сенаторов о том, когда это может произойти, Мнучин ответил, что "хотел бы быть осторожным, поскольку существует определенный процесс рассекречивания информации". "Но мы сделаем это так быстро, как только возможно", - добавил он.

Министерство финансов США в понедельник опубликовало открытую версию так называемого кремлевского доклада, в который были внесены все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков, а также бизнесмены. Всего в перечне фигурируют имена 210 человек.