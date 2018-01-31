CNN: Трамп в речи "О положении страны" не затронет тему вмешательства в выборы 2016 года

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не станет затрагивать тему расследования приписываемого Москве вмешательства в выборы в США в 2016 году во время предстоящего во вторник (рано утром в среду по московскому времени) послания "О положении страны". Об этом сообщила телекомпания CNN.

Согласно сведениям ее источников в Белом доме, вероятность отстранения спецпрокурора Роберта Мюллера от ведения упомянутого расследования все еще сохраняется. Тем не менее сама тема вмешательства извне в ход предвыборной кампании в США не прозвучит в выступлении Трампа на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса.

Обращаться 45-й президент США будет не только к законодателям, но и ко всем американцам. Его выступление будет транслироваться в прямом эфире общенациональными телекомпаниями, а также на сайте Белого дома. Представитель администрации, проводивший в понедельник брифинг для журналистов, не стал отвечать на вопрос, затронет ли президент тему расследования спецпрокурора Мюллера.

Трамп ранее заявлял, что готов дать спецпрокурору США показания под присягой. По словам президента, перед возможной встречей он посоветуется со своими адвокатами.

Расследование приписываемого России вмешательства в выборы 2016 года проводят, помимо Мюллера, ФБР и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.