Лидер президентской гонки в Мексике рассказал о звонках с обещанием отдать нефть россиянам

МЕХИКО, 31 января. /ТАСС/. Мексиканский политик левого толка Андрес Мануэль Лопес Обрадор, собирающийся бороться за пост президента, сообщил, что в отношении него начат новый этап "грязной войны" с использованием поддельных аудио- и видеозаписей. Свое видеообращение он разместил во вторник на собственной странице в Facebook.

"Вчера миллионам людей позвонили, чтобы сказать, что придут венесуэльцы, придут россияне, что мы отдадим нефть россиянам, - заявил политик. - Мне рассказали, что вчера в штате Пуэбла почти все получили сообщение о том, что мы отдадим нефть россиянам".

В этом регионе проживают порядка 6 млн человек. Лопес Обрадор призвал Национальный избирательный институт расследовать случившееся.

Ранее в этом месяце политик высмеял утверждения о том, что он якобы связан с российским правительством. В шутку он назвал себя "Андресом Мануэловичем" и рассказал, что ждет подводную лодку с российским золотом. Согласно результатам опросов общественного мнения, Лопес Обрадор опережает конкурентов в борьбе за президентскую должность.

Хавьер Лосано, один из координаторов кампании претендента на пост главы государства Хосе Антонио Мида, в январе назвал реальной угрозу вмешательства России в выборы в Мексике. Каких-либо доказательств, подтверждающих его точку зрения, он не привел. Мид намерен участвовать в борьбе за высшую должность от Институционно-революционной партии, к которой принадлежит и действующий лидер страны Энрике Пенья Ньето.

Президентские выборы пройдут в Мексике 1 июля. В число основных претендентов на высший государственный пост, помимо Лопеса Обрадора и Мида, входит экс-руководитель Партии национального действия Рикардо Анайя.