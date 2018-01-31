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СМИ: дача показаний экс-стратегом Трампа в Конгрессе отложена на неопределенный срок

Международная панорама
31 января, 4:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, января. /ТАСС

Как сообщает Bloomberg, это решение принято из-за невозможности Конгресса в срок согласовать с Белым домом характер вопросов

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Стивен Бэннон

Стивен Бэннон

© AP Photo/Andrew Harnik

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Повторная дача показаний бывшим политическим стратегом президента США Дональда Трампа Стивеном Бэнноном в спецкомитете Палаты представителей Конгресса отложена на неопределенный срок. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

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Встреча Бэннона с членами спецкомитета, расследующего утверждения о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года, должна была состоятся в среду в закрытом режиме. Однако, как сообщает Bloomberg, ее решено было перенести, так как Конгресс не смог в срок согласовать с Белым домом характер вопросов и то, на какие из них Бэннону разрешено будет отвечать. Новая дата встречи с законодателями пока не назначена.

Экс-стратег Трампа две недели назад уже посетил спецкомитет по разведке Палаты представителей. Тогда он отказался отвечать на многие вопросы о периоде приема дел у предыдущей администрации и о работе в Белом доме. Объясняя свой отказ, Бэннон сослался на инструкции, полученные от нынешней администрации. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс позже подтвердила, что, согласно установленным правилам, Конгресс сперва должен согласовывать такие вопросы с Белым домом.

Газета The New York Times ранее сообщала, что спецпрокурор США Роберт Мюллер также вызвал бывшего политстратега для дачи показаний перед большим жюри присяжных в рамках расследования якобы имевшего места сговора между командой Трампа и Москвой.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, аппарат спецпрокурора Мюллера, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Персоны
Бэннон, Стив Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
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