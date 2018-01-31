Лейбористы собираются заставить правительство обнародовать доклад о последствиях Brexit

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Лейбористская партия Великобритании собирается заставить правительство тори обнародовать предназначенный для внутреннего пользования кабинета министров доклад о негативных последствиях выхода Соединенного Королевства из Европейского союза для национальной экономики. Об этом вечером во вторник информировал "министр по вопросам Brexit" теневого кабинета лейбористов Кир Стармер, по словам которого эта инициатива будет выставлена на голосование во время заседания Палаты общин в среду.

"Люди проголосовали за выход из Европейского союза отчасти еще и потому, чтобы предоставить парламенту контроль над их собственным будущим. Это означает, что парламентариям будет предоставляться информация, которая им необходима, чтобы подвергать тщательному анализу подход правительства к Brexit. Министры не могут оттеснять парламент на второй план, чтобы скрывать глубокие разногласия внутри их собственной партии. Им следует принять это предложение и позволить стране получить содержательную дискуссию о ее отношениях с Европой после Brexit", - сказано в заявлении Стармера, текст которого был направлен в ТАСС.

Замедление роста британской экономики после Brexit

Поводом для этого заявления стала публикация интернет-порталом BuzzFeed информационной утечки из секретного доклада правительства Великобритании, предназначенного для пользования исключительно членов кабинета министров. Согласно сообщениям, в докладе утверждается, что любая из форм Brexit в итоге приведет к замедлению роста британской экономики. В вышедших во вторник в британской прессе публикациях со ссылкой на BuzzFeed говорилось, что доклад содержит расчеты, согласно которым даже при условии заключения Лондоном всеобъемлющей сделки о свободной торговле с ЕС после Brexit, темпы роста британской экономики понизятся в предстоящие 15 лет на 5%, а при выходе страны из ЕС без соглашения с Брюсселем - на 8%. Наименьшие потери, составляющие 2%, обеспечит третий вариант, в основе которого лежит сохранение Великобританией членства в Европейском экономическом пространстве, обеспечивающем доступ страны к единому рынку ЕС.

Реакция политиков на выдержки из доклада

После публикации этих цифр премьер-министр Тереза Мэй подверглась критике в связи с тем, что правительство не проанализировало всех последствий Brexit и что оно даже намеренно скрывает негативную информацию на этот счет. Британские парламентарии же стали требовать открытой публикации доклада, задаваясь при этом вопросами, сколько на самом деле стоит Brexit, а также каков все-таки истинный курс правительства Мэй на переговорах по условиям выхода из ЕС, которые Лондон ведет с Брюсселем. А первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен эмоционально выразилась, что доклад наглядно продемонстрировал общественности, что "жесткий" Brexit теперь, попросту говоря, "накрылся". Она призвала премьера совладать с давлением апологетов "жесткого" Brexit в правительстве и поставить во главу угла на переговорах с властями Евросоюза вопрос о сохранении рабочих мест и поддержании жизненного уровня путем сохранения членства страны в едином рынке и Таможенном союзе ЕС.

На эту ситуацию отреагировал представитель главы британского правительства. Он сообщил на брифинге, что Мэй подняла вопрос о публикациях в прессе на заседании кабмина во вторник, заметив, что выдержки были взяты из неодобренного министрами первоначального варианта доклада. А в нем вообще не рассматривалась сделка по Brexit на особых условиях, заключение которой премьер обозначила в качестве главной цели правительства во время своей прошлогодней программной речи, произнесенной во Флоренции.

Непосредственно же перед парламентариями во вторник выступил высокопоставленный сотрудник министерства по вопросам Brexit Стив Бейкер, который отверг избранный прессой принцип выборочного толкования положений доклада. Он заявил, что утечка, ответственность за которую несут правительственные чиновники, преследовала цель подорвать переговорный процесс с Брюсселем. Бейкер также пообещал, что депутатам предоставят надлежащий анализ последствий Brexit перед ратификацией Палатой общин итогового варианта соглашения по Brexit, которое будет достигнуто в ходе диалога с властями ЕС.