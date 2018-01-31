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Глава минсельхоза США из соображений безопасности пропустит выступление Трампа в Конгрессе

Международная панорама
31 января, 4:18 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 31, января. /ТАСС

Это делается, чтобы в случае "катастрофической атаки" или ЧП сохранить преемственность власти

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Министр сельского хозяйства США Сонни Пердью

Министр сельского хозяйства США Сонни Пердью

© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. На нынешнем ежегодном выступлении президента США Дональда Трампа перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса из предосторожности будет отсутствовать министр сельского хозяйства Сонни Пердью. Об этом сообщил во вторник журналистам представитель Белого дома.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе с посланием "О положении страны", 2017 год

Послание президента США "О положении страны". Досье

Делается это по традиции на случай "катастрофической атаки" или крупного ЧП, чтобы сохранить преемственность власти. Обычно по этим же соображениям на выступлении президента не присутствуют и несколько законодателей.

На оглашении ежегодного послания главы администрации США "О положении страны", в котором он обозначает приоритетные направления своей внешней и внутренней политики, присутствуют почти все члены кабинета, включая вице-президента Майкла Пенса, который, по конституции, является председателем Сената, а также законодатели и члены Верховного суда США. Выступление Трампа на Капитолийском холме начнется в 21:00 по местному времени (05:00 мск).

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Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
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