Глава минсельхоза США из соображений безопасности пропустит выступление Трампа в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. На нынешнем ежегодном выступлении президента США Дональда Трампа перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса из предосторожности будет отсутствовать министр сельского хозяйства Сонни Пердью. Об этом сообщил во вторник журналистам представитель Белого дома.

Делается это по традиции на случай "катастрофической атаки" или крупного ЧП, чтобы сохранить преемственность власти. Обычно по этим же соображениям на выступлении президента не присутствуют и несколько законодателей.

На оглашении ежегодного послания главы администрации США "О положении страны", в котором он обозначает приоритетные направления своей внешней и внутренней политики, присутствуют почти все члены кабинета, включая вице-президента Майкла Пенса, который, по конституции, является председателем Сената, а также законодатели и члены Верховного суда США. Выступление Трампа на Капитолийском холме начнется в 21:00 по местному времени (05:00 мск).